Biden skal holde tale onsdag om hvorfor han trakk seg

Biden sier i en uttalelse at talen skal dreie seg om «veien videre og hvordan han planlegger å fullføre jobben for det amerikanske folket».

Talen er planlagt til onsdag klokken 20 lokal tid, altså klokken 2 natt til torsdag.

Da Biden varslet at han trakk seg i et åpent brev i sosiale medier søndag, varslet han samtidig at han skulle komme tilbake med mer informasjon rundt beslutningen i en tale senere i uken.

– Jeg skal tale til landet senere i uka for å forklare avgjørelsen min i detalj, skrev han i uttalelsen.