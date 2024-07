Vil ha grunnrenteskatt for teknologiselskapene

Onsdag skal finansminister Vedum (Sp) holde foredrag om den norske modellen med grunnrenteskatt på G20-møtet i Brasil.

Her vil Vedum også argumentere for at det burde innføres en global grunnrenteskatt på persondata, som teknologigiganter som blant annet Meta og Google henter inn og tjener store penger på, skriver Klassekampen.

Han trekker fram at det først dette blir effektivt først når en får det til sammen med andre land.

– Men jeg kommer til å jobbe mye med det og bruke tid på det. Her har du enkeltpersoner som er rikere enn land, sier finansministeren.

– Hvis man ser hvor store aktører de er i norsk økonomi, er det bare rett og rimelig at de bidrar tilbake, sier han.

Gjennom OECD er det allerede innført en global selskapskatt på 15 prosent for å gjøre det mindre attraktivt å etablere seg i skatteparadis.

– Det er første gang vi har klart å innføre internasjonale skatteregler for å tette skattehull, sier Vedum, som mener at rammeverket dermed er på plass for at man også kan innføre flere skattemodeller.

(NTB)