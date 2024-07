Trump sier kristne aldri mer behøver å stemme hvis han blir valgt i år

– Om fire år, hvis dere stemmer på meg i november, vil dere ikke måtte stemme igjen. Da kommer vi til å ha fikset alt så bra at dere aldri behøver å stemme, sa han på et valgmøte i Florida.

Det er ikke klart hva Trump mente med kommentaren. Demokratene kaller ham en trussel mot demokratiet, ikke minst etter angrepet på Kongressen i januar 2021 som han beskyldes for å ha oppildnet til. Han hevder fortsatt at valget i 2020 ble stjålet fra ham.

I et intervju med Fox News i desember sa Trump at han vil være diktator om han blir valgt, men «bare for én dag», blant annet for å stenge grensen mot Mexico og øke boringen etter olje.

Og på et møte med våpenorganisasjonen National Rifle Organization i mai spøkte han også om å være president i mer enn de to periodene han etter grunnloven har rett til.

Etter at president Joe Biden trakk seg fra å stille til gjenvalg og Kamala Harris ble utpekt til å etterfølge ham, har Trumps ledelse på meningsmålingene skrumpet kraftig inn.