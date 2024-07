Iran sier Israels angrep i Libanon vil få konsekvenser

En talsperson for iransk UD advarer samtidig mot det de kaller et nytt «israelsk eventyr» inne i Libanon. Israel gikk inn med bakkestyrker i Libanon senest i 2006.

– Alle ugjennomtenkte handlinger fra det sionistiske regimet kan føre til økt instabilitet, usikkerhet og krig i regionen, heter det fra iransk UD.

Israels militære (IDF) sa tidligere søndag at de hadde angrepet Hizbollah-mål «langt inne på libanesisk territorium og i det sørlige Libanon» med fly. Opplysningene er foreløpig ikke bekreftet av andre kilder.

Det israelske angrepet kom dagen etter at et rakettangrep traff en fotballbane i den drusiske byen Majdal Shams på de israelskokkuperte Golanhøydene. Dødstallet var natt til søndag kommet opp i tolv, alle mellom 10 og 20 år gamle.

Trolig kom raketten fra Libanon. Hizbollah har avvist at de står bak angrepet. Israelsk UD sier at Hizbollah «bærer alt ansvar» for rakettangrepet mot Golanhøydene.

– Dette er ikke en hær som kjemper mot en annen hær, det er en terrororganisasjon som skyter mot uskyldige sivile, sier israelsk UD i en uttalelse.