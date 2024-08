Disse kan bli Harris' visepresident

Ifølge en rekke internasjonale medier vurderer Harris rundt et dusin kandidater. Tre stykker utpeker seg som favoritter: Arizona-senator Mark Kelly, Pennsylvania-guvernør Josh Shapiro og Minnesota-guvernør Tim Walz.

Mark Kelly (60)

Arizona er blant vippestatene sør i USA, og å velge statens senator som kandidat kan derfor være et strategisk valg av Harris, ifølge the Guardian. Kelly er tidligere astronaut og kaptein i den amerikanske marinen, og ble valgt inn i Senatet i 2020. Hans kone er tidligere kongresskvinne Gabrielle Giffords, som ble alvorlig såret i en masseskyting tilbake i 2011. Skulle Harris velge Kelly som kandidat vil det utløse et suppleringsvalg i Senatet, hvor demokratene kan risikere et sete.

Mark Kelly. Foto: NTB

Josh Shapiro (51)

Shapiro tok over som Pennsylvania-guvernør i fjor, og omtales ofte som en kommende stjerne i Det demokratiske partiet. Han anses som en moderat politiker, og under valget i 2022 hadde han bred støtte fra venstresiden, sentrum og delvis høyresiden. Shapiro er utdannet advokat og har vært i politikken hele sin karriere.

Josh Shapiro. Foto: NTB

Tim Walz (60)

Walz har som guvernør blant annet innført våpenrestriksjoner og legalisert marijuana i Minnesota. Han ble valgt som guvernør i staten i 2018, og ble gjenvalgt i 2022. Minnesota har ikke stemt på en republikaner i presidentvalget siden 1972, men staten grenser til kritiske vippestater som Wisconsin. Walz har bakgrunn som soldat, lærer og amerikansk fotballtrener før han gikk inn i politikken i 2004. Han er særlig populær blant arbeiderklassen, ifølge The Economist.

Tim Walz. Foto: NTB

Pengene strømmer inn

Det har gått ti dager siden Joe Biden trakk seg som demokratenes presidentkandidat. Beslutningen kom i kjølvannet av en bølge med bekymringer knyttet til den sittende presidentens helse. Da Biden kunngjorde at han trakk seg medga han samtidig sin støtte til Harris som partiets presidentkandidat.

Siden har sentrale demokratiske skikkelser vaklet mellom å umiddelbart støtte Harris som partiets kandidat og å kjempe for en lengre prosess innad i partiet før en kandidat utpekes. En slik internt prosess later partiet nå til å ha gått vekk fra etter hvert som stadig flere veteraner i partiet har støttet opp under henne. Forrige uke samlet Harris inn 200 millioner dollar til sin valgkamp, som tilsvarer 2,2 milliarder kroner i dagens kurs.

Skiftende meningsmålinger

Artikler om nye meningsmålinger hagler i mediene, og pendelen vipper stadig mellom Trump og Harris. Imidlertid er det en gjenganger at få prosentpoeng som skiller de to. Trump sa tidligere denne uken at han gjerne stiller i debatt mot Harris, men først etter hun offisielt er utpekt som demokratenes kandidat.

I utgangspunktet var det planlagt en ny debatt mellom Trump og Biden 10. september på ABC News.