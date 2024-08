Komplett feilslått skattepolitikk

Debattinnlegg: Geir Ove Ystmark, adm. direktør i Sjømat Norge

I Norge er det få andre næringer som har et like høyt innslag av privat eierskap som havbruket. Av de børsnoterte havbruksselskapene eies over to tredjedeler av norske aktører. Inkluderes havbruksselskapene utenfor børs, er tallet enda høyere. Til sammenligning kontrolleres to tredjedeler av verdiene på Oslo Børs av enten staten eller av internasjonal kapital.

Mens privat norsk eierskap i arbeidsplasser, vekst og verdiskaping ilegges en ekstraregning på over 30 milliarder kroner årlig, er ekstraregningen til staten og utenlandske eierne 0. Det er hverken staten, norske eller internasjonale investorer tjent med.

Resultatet er at flere titalls entreprenører har måttet flytte fra landet, veksten er mest sannsynlig lavere enn hva den ellers ville vært og familiebedrifter er blitt solgt

Norges offentlige utgifter utgjør nå over 60 prosent av brutto nasjonalprodukt. Dette er klart høyest blant de nordiske landene og langt over snittet i OECD (rundt 40 prosent). Samtidig jobber hver tredje yrkesaktive nordmann i offentlig sektor. Snittet i OECD er hver femte. Dette koster penger, og noe av grunnen for at regjeringen blant annet har innført en særegen grunnrenteskatt på havbruk på minst 5 milliarder, doblet produksjonsavgiften på oppdrett til 1,2 milliarder, økt eierbeskatningen på norsk privat risikokapital til over 30 milliarder kroner i året og innført en ekstra arbeidsgiveravgift på over 7 milliarder.

Istedenfor å lete i sine egne lommer etter kutt i byråkratiet, har de valgt å løse problemene sine med å lete i næringslivets lommer.

Regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) må ta på alvor de mange advarslene fra næringslivet om at det totale skattetrykket i Norge er for høyt. Advarslene kommer fra alle deler av næringslivet, og forsåvidt utlandet og gründere på jakt etter kompetent investeringskapital for å vokse videre, men havbruket og private norske eiere har vært spesielt utsatt for uforutsigbarhet, skattesjokk og urimeligheter.

Dette viftes vekk fra dem som sitter med makten med anklager om egeninteresse. I realiteten er dette komplett feilslått skattepolitikk.

