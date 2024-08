Harris-kampanjen har fått penger kastet etter seg etter annonseringen av visepresident Harris' presidentkandidatur.

Nylig annonserte kampanjen at 310 millioner dollar, eller 3,4 milliarder norske kroner, har strømmet fra demokratiske donorer inn til Harris' krigskasse siden annonseringen i tidlig juli.

Like før annonseringen fredag kunngjorde også Trump-kampanjen at 139 millioner dollar, eller 1,5 milliarder dollar, har blitt donert til ex-presidentens kampanje i juli.

Til tross for en tilstrømming av en rekke republikanske donorer etter attentatforsøket på Trump 14. juli, håvet Trump likevel inn under halvparten av det Harris gjorde i juli måned.

Kampanjen mottok nærmere bestemt 171 millioner dollar, eller 1,86 milliarder norske kroner, mindre enn Harris' kampanje.

Foran på meningsmåling

The Financial Times skriver at Trump-kampanjen satt med 327 millioner dollar på bok ved slutten av juli. På samme tid sitter Harris-kampanjen med 377 millioner dollar, opplyser den demokratiske presidentkampanjen.

Totalt har det demokratiske partiet i år samlet inn over 1 milliard dollar, eller 11 milliarder kroner, for å kapre fire nye år med en demokrat i Det ovale kontor.

Ifølge tall fra FiveThirtyEight.com leder Kamal Harris med knappe 1,2 prosent gjennomsnittlig på landsbasis mot Donald Trump, som før Biden kastet inn håndkledet lå foran den demokratiske presidentkandidaten.

