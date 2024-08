Ferieordningen kan bli endret

I dag gir ferieloven alle rett til fire ukers ferie. I tillegg opparbeider alle arbeidstakere feriepenger som erstatter lønnen når de har ferie. Ulempen er at nyansatte må arbeide et helt år før de har opparbeidet seg feriepenger fullt ut året etter. Det kan være i strid med EU-regler, skriver FriFagbevegelse.

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) vil vurdere å endre ferieloven slik at alle får fire ukers betalt ferie fra første år i arbeidslivet.

Esa har stilt spørsmål til norske myndigheter om ferielovens ordning er i tråd med EUs arbeidstidsdirektiv som pålegger medlemsstatene å sikre alle arbeidstakere minst fire ukers årlig betalt ferie.

Et utvalg ledet av samfunnsøkonom og tidligere ekspedisjonssjef i Finansdepartementet Knut Moum, har utredet ferielovens system for opptjening av feriepenger. Nå ber Arbeids- og inkluderingsdepartementet om høringsinstansenes syn på rapporten og de ulike modellene for mer samtidig opptjening av feriepenger. Høringsfristen er satt til 21. oktober.

