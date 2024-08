Formuesskatt: Se til Sverige!

En høyere formuesskatt basert på forventede verdier vil hemme det norske kapitalmarkedet og gjør det mindre attraktivt å investere i risikofylte oppstartsselskaper innen teknologi, AI, medisin og bioteknologi​.

Hannah Gitmark. Foto: Åsa Marie Mikkelsen

For å illustrere dette ytterligere, kan vi se på to bioteknologiselskaper som er på Oslo Børs til tross for at de ikke tjener penger: Ultimovacs og Nykode Therapeutics. Disse eksemplene viser at selskaper i bioteknologibransjen blir verdsatt basert på forventet fremtidig inntjening, noe som danner grunnlag for formuesskatt til eierne, til tross for at selskapene ikke betaler utbytte eller går i pluss. Det er urettferdig å forvente at eiere og gründere skal betale formuesskatt av potensielle fremtidige verdier når selskapene ikke genererer inntekter i dag​.

Austad peker på en mulig løsning basert på sine erfaringer i Armenia: «I Armenia fikk vi en fem år lang friperiode mens vi bygget opp selskapet. Noe tilsvarende kunne vi gjort i Norge.» For bioteknologiselskaper vil det nok være behov for en lengre periode.

Gitmarks forståelse av formuesskattens påvirkning på gründere er mangelfull og misvisende

Erfaringene fra Sverige og Danmark viser at fjerningen av formuesskatten har ført til økt tilgang på risikokapital og fremvekst av nye virksomheter. I Sverige, hvor formuesskatten ble avskaffet i 2007, har markedet for risikokapital vokst betydelig, noe som har stimulert til økt entreprenørskap og innovasjon. Tilsvarende i Danmark, hvor formuesskatten ble fjernet i 1997, har man sett en markant økning i investeringer i oppstartsselskaper, noe som har bidratt til vekst i antallet nyetablerte bedrifter​.

Les også – Agrisosialistene har ikke lært noe – Denne regjeringen er ikke bare den mest inkompetente vi noen gang har hatt. Den er også den mest nonchalante, med god margin, sier startup-general Trond Riiber Knudsen.

Det er avgjørende å ha et verdiskapende, produktivt og lønnsomt næringsliv som sysselsetter så mange som mulig. Skatt påvirker både lønnsmottakere og bedriftseiere, og derfor må skattepolitikken fremme investeringer og vekst. Et dynamisk og omstillingsdyktig næringsliv er en av de viktigste garantiene for å sikre økonomisk vekst, velstand og norsk eierskap i fremtiden.

Gitmarks forståelse av formuesskattens påvirkning på gründere er mangelfull og misvisende. Austads historie er en klar påminnelse om behovet for en mer entreprenørvennlig skattepolitikk for å sikre et robust økosystem for entreprenørielle aktiviteter, og sist, men ikke minst, sikre norsk eierskap.

Dr. Glenn Agung Hole

Førsteamanuensis i entreprenørskap, økonomi og ledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)