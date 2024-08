Harris sier valget ikke bare er kamp mot Trump, men en kamp for fremtiden

– Han er den typen person som gjør at folk føler de er del av noe og som inspirerer dem til store drømmer, sa Harris.

Walz takket Haris for tilliten.

– Jeg er oppglødd over å få være med på denne ferden med deg og Doug, sa Walz på valgmøtet, med henvisning til Douglas Emhoff, som er Harris' ektefelle.

Walz kom også med ros til Pennsylvanias guvernør Josh Shapiro, som var blant favorittene på Harris' liste over mulige visepresidentkandidater. Shapiro er en visjonær leder, sa Walz til folkemengden.

Walz: Trump tjener seg selv

Minnesota-guvernøren har aldri pleid å lese taler fra skjerm, og bruk av teleprompter er derfor nytt for ham. I forkant av valgmøtet i Philadelphia hadde han derfor øvd seg på dette, ifølge CNN.

På talerstolen fortalte Walz om hvordan han hadde sommerjobb på familiens gård i Nebraska, om sin bakgrunn som lærer og fotballtrener gjennom 20 år, samt militære erfaring.

– Elevene mine oppfordret meg til å satse på politikken. I meg så de det jeg håpet å innprente i dem, nemlig å arbeide for et felles beste, en overbevisning om at én person kan utgjøre en forskjell, sa Walz.

Walz sa i sin tale at Donald Trump er for selvopptatt til å tjene amerikanerne.

– Donald Trump. Han ser annerledes på verden. Han har ikke peiling på hva det betyr å tjene landet fordi han er for opptatt med å tjene seg selv, sa Walz.

– Han var som frosset under koronakrisen. Han drev økonomien vår i grøften. Og voldelig kriminalitet steg under Donald Trump. Da regner jeg ikke med forbrytelser som han selv begikk, sa Walz.

Ønsker debatt

Han sammenlignet bakgrunnen sin med Trumps visepresidentkandidat J.D. Vance.

– Som folk flest hadde jeg oppveksten min i hjertet av USA. J.D. studerte på Yale, fikk karrieren sin finansiert av milliardærer i Silicon Valley og skrev deretter en bestselgende bok der han rakket ned på dette samfunnet. Kom igjen. Det er ikke dette USA handler om, sa Walz.

– Og jeg må fortelle dere noe: Jeg kan knapt vente med å debattere mot den fyren, sa Walz til rungende jubel.

– Det vil si, hvis han er villig til å reise seg opp fra sofaen og faktisk dukke opp, la han til.

Harris sa i sin tale at amerikanerne er vitne til det hun kalte et «angrep mot hardt opparbeidede friheter og rettigheter», og viste til sine egne løfter om å ivareta og lovfeste beskyttelse av kvinners rett til å ta egne valg om helse og kropp.

– Vel, Tim og jeg har et budskap til Trump og andre som vil snu klokken tilbake på våre fundamentale friheter: Vi skal ikke tilbake dit, sa Harris, som viste til Walz' kamp som guvernør for å bevare abortrettigheter.

Viktige vippestater

Trump og Vance var tirsdag raskt ute med å kritisere Harris og hennes valg av visepresidentkandidat, og sa at de nye konkurrentene er for liberale og venstreorienterte.

– Dette er den mest radikale venstreduoen i USAs historie, skrev Trump i et innlegg på sitt sosiale medienettverk Truth Social.

Walz står for en progressiv agenda der han i Minnesota har innført gratis skolemåltid, satt mål for håndtering av klimaendringer, innført skattekutt for middelklassen og utvidet sykefraværsordningen for arbeidstakere.

Harris og Walz skal de neste dagene besøke vippestatene Wisconsin, Michigan, Arizona og Nevada, mens Vance skal delta på valgkamparrangementer i Michigan og Wisconsin. På meningsmålinger ligger Harris og Trump omtrent likt i vippestatene, der Biden vant over Trump i 2020.

Pennsylvania var ikke tilfeldig valgt som åpningsarena for Harris' valgkamp. Delstaten blir sett på som den kanskje viktigste vippestaten der valgresultatet kan bli avgjort, og mange trodde at valget av nettopp Pennsylvania ville bety at Harris kom til å velge Josh Shapiro, delstatens guvernør, som visepresidentkandidat.

Shapiro-støtte

Shapiro deltok på valgkampmøtet i Philadelphia og holdt åpningstalen. I talen gikk han til angrep på republikanerne og lovet å jobbe iherdig for å få Harris valgt som president. Han ga sterk støtte til Walz og sa til folkemengden at Walz er en «utmerket guvernør og en stor patriot».

Ifølge CNN var noen av Trumps rådgivere glade for at Harris ikke valgte Shapiro, fordi de var bekymret over at Pennsylvania dermed ville ha blitt et nærmest sikret kort for Demokratene.

Samtidig har tilhengere av Shapiro gitt uttrykk for skuffelse over at han ikke ble valgt som visepresidentkandidat, melder nyhetsbyrået AP, som skriver at noen partifeller mener hun har gått glipp av en historisk mulighet til å velge landets første jødiske visepresidentkandidat.

(NTB)