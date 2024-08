Dramatiske nyheter fra Thailand

Partiet er det største i Thailands nasjonalforsamling og har blant annet kjempet for å endre en lov som forbyr all kritikk av kongehuset i landet.

Phak Kao Klai vant valget i mai i fjor, men et flertall i Senatet hindret partiet i å danne regjering. Grunnlovsdomstolen nektet samtidig den i dag 43 år gamle partilederen Pita Limjaroenrat å overta som statsminister.

Valgseieren skapte sjokkbølger i Thailands politiske etablissement, ikke minst i militæret som flere ganger har gjennomført kupp i landet.

Støtte fra unge

Støtten til Phak Kao Klai er særlig stor blant millioner av unge velgere i de store byene, og domstolens avgjørelse vil trolig bli møtt med sterke protester.

Grunnlovsdomstolens kjennelse innebærer imidlertid bare at partiets elleve nåværende og tidligere ledere, blant dem Pita Limjaroenrat, nektes å stille til valg de neste ti årene.

Nytt parti

Forbudet omfatter ikke 143 av partiets representanter i nasjonalforsamlingen. De får beholde sine plasser dersom de registrerer et nytt parti innen 60 dager.

Det samme skjedde i 2020 da forløperen til Phak Kao Klai ble oppløst som følge av anklager om brudd på valgkamplovene.

Kampsaker

Dersom alle de folkevalgte slutter opp om et nytt parti, vil de fortsatt ha flertall i underhuset i nasjonalforsamlingen og trolig videreføre Phak Kao Klais politikk.

Noen av de viktigste kampsakene er reformer av forsvaret og oppløsning av mektige monopoler innen næringslivet.

– Vi kommer til å holde stø kurs. Politiske partier er bare kjøretøy, sier en av partiets tilhengere, Attaphon Buaphat.

Overlater stafettpinnen

Pita oppfordret onsdag partiets tilhengere til å uttrykke sin frustrasjon ved stemmeurnene og lovet selv å arbeide videre, ikke som politiker, mens som aktiv borger.

– Jeg har etterlatt meg et avtrykk i universet. Og jeg skal sørge for å overlate stafettpinnen til neste generasjons ledere, sa han.

EU og USA bekymret

EU beklager grunnlovsdomstolens beslutning og mener kravet om å oppløse Phak Kao Klai er et tilbakeslag for politisk pluralisme i Thailand.

– Demokratiske systemer kan ikke fungere uten et mangfold av partier og kandidater, heter det i en uttalelse fra EU.

– Det er viktig at myndighetene sørger for at alle lovlig valgte parlamentsmedlemmer er i stand til å oppfylle sine mandater, heter det videre.

USA er også dypt bekymret over den thailandske grunnlovsdomstolens beslutning.

– USA støtter ikke noe politisk parti, men som en nær alliert og venn med dype og varige bånd, oppfordrer vi Thailand til å sørge for en inkluderende politisk deltakelse og beskytte demokratiet og forsamlings- og ytringsfriheten, sier en talsperson for amerikansk UD.