Iran kan angripe Israel direkte innen få dager som svar på attentatet mot Hamas-leder Ismail Haniyeh i Tehran skriver Reuters.

Søndag meldte Pentagon at de øker sitt nærvær i regionen og sender en ny atomdreven ubåt med krysserraketter. I er referat fra en samtale mellom USAs forsvarsminister Lloyd Austin og Israels forsvarsminister Yoav Gallant kom det også frem at den amerikanske ministeren har fremskyndet ankomsten av hangarskipet USS Abraham Lincoln.

Hangarskipet med F-35-fly skulle etter planen ha erstattet hangarskipet USS Theodore Roosevelt, men nå vil begge skipene være i området samtidig sa Pentagons pressesekretær generalmajor Pat Ryder, ifølge Financial Times.

USS Georgia: Den atom-drevne ubåten var ifølge et innlegg på sosiale medier i Middelhavet i juli. Foto: NTB

Den atomdrevne ubåten USS Georgia var allerede i Middelhavet i juli ifølge et innlegg på sosiale medier, men det er i følge Reuters sjelden at Pentagon offentlig annonserer utplassering av ubåter. Deployeringen av krigsskip med jagerfly og ubåter er et ledd i å styrke den israelske forsvarsevnen etter at Iran har sagt at USA er ansvarlige for attentatet av Haniyeh gjennom sin støtte av Israel.

Natt til mandag kommer det også meldinger fra det Israelske forsvarsdepartementet hvor de skriver at de har skutt ned rundt 30 «prosjektiler» som ble skutt opp fra Libanon inn i det nordlige Israel. Videre skriver de at ingen skader er rapportert, og IDF angriper områdene der prosjektilene er avfyrt fra.