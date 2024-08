Iran-topp går av etter kun elleve dager i jobben

– Jeg er ikke fornøyd med arbeidet mitt og er lei meg for at jeg ikke har klart å innfri forventningene, skrev den moderate politikeren i et innlegg på X søndag kveld.

Visepresidenten antydet i innlegget at ministervalget til Pezeshkians nye regjering var årsaken til hans avgang. Minst 7 av de 19 ministrene som ble utnevnt, var ikke hans førstevalg, sa han.

Zarif var Pezeshkians høyre hånd gjennom valgkampen og var som følge av sin popularitet viktig for å sikre presidentens valgseier. Etter valget skulle Zarif og en gruppe eksperter sette sammen en liste over kandidater til regjeringspostene, som etter planen skulle gjennomføre flere lovede reformer.

Pezeshkian presenterte søndag en liste som observatører mente ikke stemte med planene og løftene om reform. De tror presidenten har blitt påtvunget enkelte ministre av Irans erkekonservative fraksjon.

Zarif var Irans øverste diplomat mellom 2013 og 2021. Han ledet Iran i atomforhandlingene i 2015 og fikk store deler av æren for at en avtale ble inngått med seks verdensmakter. USA har senere trukket seg fra atomavtalen, som siden har falt i grus.

(NTB)