Ekspresident Donald Trump holdt en lang monolog der han igjen kalte immigrasjon for en «zombieapokalypse». Gjentatte ganger stemplet han president Joe Biden som dum. Han grublet dessuten over mulighetene for å utvikle et Israel-inspirert rakettforsvarssystem over USA og sammenlignet motkandidat Kamala Harris med sin egen kone.

Republikanernes fanebærer avviste også klimaendringene og sa at han mente et stigende havnivå tvert imot ville skape flere eiendomsmuligheter.

Verdens rikeste mann Elon Musk kom knapt til orde under den to timer lange samtalen. Det til tross for at den ble holdt på hans egen plattform X, tidligere Twitter, som han kjøpte for 44 milliarder dollar i 2022.

Det var også åpenbare tekniske problemer da brukere i hopetall forsøkte å koble seg på den varslede samtalen, som skulle begynne klokken 2 natt til tirsdag norsk tid. Musk hevder selv at nettstedet ble utsatt for et omfattende hackerangrep, men det er foreløpig ikke bekreftet.

Forsinket

Det som ble stemplet som en «samtale uten grenser» mellom de to rikingene startet over en halvtime for sent. Mange av dem som logget seg på for å lytte, kunne ikke følge med live.

Samtalen var ment å gi en boost til Trumps valgkamp, som har stagnert noe etter at Joe Biden kunngjorde at han ikke stiller til gjenvalg og ga stafettpinnen videre til sin visepresident Kamala Harris.

Unge menn som idoliserer Tesla-gründeren, er en viktig velgergruppe å nå for Trump.

Musk, som tidligere har sagt at han stemte på Demokratene, har siden attentatet mot Trump i juli gitt sin fulle støtte til republikaneren.

Det var også Musk som gjenåpnet Trumps X-konto etter at han ble blokkert fra plattformen etter angrepet mot Kongressen i januar 2021.

Hyllet autoritære ledere

Samtalen bød på nok av underlige kommentarer for dem som logget seg på for å få med seg Trump-showet.

Musk lot seg også rive med og sammenlignet grensen mellom USA og Mexico med zombieapokalypsen framstilt i grøsseren «World War Z».

– Det er ikke mulig for USA å absorbere hele verdens befolkning, sa sørafrikanske Musk, som omtalte seg selv som en «lovlig immigrant».

I samtalen gjentok Trump også flere av de tingene han har sagt før, blant annet den udokumenterte påstanden om at Russland ikke ville invadert Ukraina dersom han fortsatt var president. Han hyllet også Russlands president Vladimir Putin, Kinas Xi Jinping og Nord-Koreas leder Kim Jong-un – som alle leder autoritære regimer.

Skrøt av Norge

Han fortalte også om ambisjoner om å bygge et rakettforsvarssystem likt Israels.

– Vi skal ha det beste «Iron Dome» i verden, for man trenger bare en gærning for å starte noe, sa han.