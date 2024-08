The Guardian raser: — Harris fusker med Google-søk

Nettstedet Axios, som er et utspring fra tidligere Politico-journalister, har avdekket at Kamala Harris' kampanje har «redigert» nyhetsoverskrifter og beskrivelser i Google-søkeannonser. Konsekvensen av dette er at det kan se ut som om nyhetsbyråer støtter kampanjen hennes.

Eksempler som Axios har avdekket, inkluderer The Independent UK, NPR, AP, The Guardian, USA Today, PBS, CNN, CBS News og Time.

– Vi vil kontakte Google

The Guardian hevder de skal kontakte Google som følge av hva Harris-kampanjen har gjort, og mener at det ikke er riktig: «Selv om vi forstår hvorfor en organisasjon kan ønske å innrette seg etter Guardians pålitelige merkevare, må vi sørge for at den blir brukt riktig og med vår tillatelse. Vi vil kontakte Google for mer informasjon om denne praksisen,» sa en talsperson for The Guardian.

Det sentrale er at annonser til nyheter på Google inneholder faktiske lenker til artiklene, men at overskriftene og teksten under er endret, til tross for at nettstedene ikke er klar over dette.

Nettstedene CNN, USA Today og NPR hevder at de ikke var klar over at deres merkevare ble brukt på denne måten.

Praksisen

For eksempel viser en annonse ved siden av en artikkel fra The Guardian en overskrift som lyder «VP Harris Fights Abortion Bans - Harris Defends Repro Freedom» og inkluderer deretter støttetekst under overskriften som lyder, «VP Harris er en forkjemper for reproduktiv frihet og vil stoppe Trumps abortforbud.»

En kilde kjent med Harris-kampanjens annonseteam sa at kampanjen kjøper søkeannonser med nyhetslenker for å gi velgere som søker etter informasjon om visepresident Harris, mer kontekst.

«Enkelte av disse nyhetsorganisasjonene ønsker kanskje ikke å bli posisjonert som å promotere én kampanje, og dette kan antyde at de har en partiskhet mot den kampanjen,» sa John Gable, medstifter og adm. direktør for AllSides, et upartisk firma som vurderer mediepartiskhet.