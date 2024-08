NTB har regnet ut snittet fra terningkastene til kommentatorene i VG , Dagbladet , Nettavisen og TV 2 etter partilederdebatten under Arendalsuka torsdag kveld.

Så vidt under kveldens snitt-vinnere finner vi Sylvi Listhaug (Frp) og Erna Solberg (H), som begge fikk et snitt på 4,25.

Både TV 2 og VG gir statsministeren femmer på terningen. VG mener Støre er tydelig og klar gjennom hele debatten, og at han forklarer enkelt hvorfor han holder fast ved at han mener folk får bedre råd i år.

– Det gjenstår fortsatt å se om folk får merkbart bedre økonomi, men argumentasjonen er overbevisende. Særlig god når han snakker om kronekursen, som er et rimelig tungt tema, skriver avisen.

Fikk sekser på terningen

Sylvi Listhaug (Frp) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er de eneste som får terningkast 6 etter torsdagens partilederdebatt. Begge fra TV 2 . De beskriver partilederdebatten som «Vedums soleklart beste noensinne».

– Er gjennomgående god retorisk og er aldri så famlende og unnvikende som han tidligere har vært i perioder under slike debatter, skriver TV 2.

TV 2 erklærer Listhaug som debattvinner, sammen med Vedum som de omtaler som hennes «drømmemotstander».

– Hun gikk ut i hundre med skarpe på regjeringens politikk for folk flest, er ideologisk i forsvaret av skatte- og avgiftslettelser, og finter seg unna flere angrep, konkluderer TV 2.

Derimot får Listhaug en treer fra Dagbladet. De mener hun er effektiv med beinhard Frp-politikk mot ungdomskriminalitet, men setter spørsmålstegn ved at hun hevder at investorer skremmes av politisk risiko.

– Men er det virkelig sant? Alle verdens store økonomier har skatteflyktninger, langt flere enn Norge, påpeker Dagbladet.

Hermstad og Ulstein kommer dårligst ut

Arild Hermstad (MDG) kommer dårligst ut, med et terningsnitt på 2,5. VG, som gir ham terningkast tre, berømmer ham som den eneste som stiller seg i opposisjon til kravet om mer kjøpekraft og mener det er forfriskende at han argumenterer sterkt for EU.