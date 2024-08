Megadonor: Vil gjøre hva som helst for Trump

Milliardæren Miriam Adelson vil gjøre hva som helst for at Donald Trump skal vinne høstens presidentvalg i USA, skriver CNBC som viser til uttalelser fra Adelsons politiske rådgiver Andy Abboud overhørt i forbindelse med et arrangement ved Trumps golfklubb i Bedminister, New Jersey torsdag.

«Vi kommer til å gjøre det som trengs for at han skal vinne», sier Abboud i et telefonintervju med CNBC fredag. Han legger til at pengestøtten fra Adelson ikke nødvendigvis er uten begrensninger og vil heller ikke gi et spesifikt tall for hvor mye hun vil bidra med i pengestøte til Trump.

Den finansielle støttekampanjen til Trump, ofte omtalt som Preserve America og som Adelsen er en stor giver til, planlegger å overgå summen på 100 millioner dollar som ble hentet inn for å slå Joe Biden i presidentvalget i 2020, sier seniorrådgiver i organisasjonen, David Carney, til CNBC.

Enke etter casino-magnat

Adelson er enke etter casino-magnaten Sheldon Adelson og har en formye på over 28 milliarder dollar, ifølge Forbes. Miriam Adelson og familien eier over halvparten av Las Vegas Sands – som ble grunnlagt av hennes avdødde ektemann.

Både Miriam og Sheldon Adelson har vært store støttegivere til Trump siden valget i 2016, og var de med størst bidrag i valget i 2020, med over 200 millioner dollar til republikanere og rundt 90 millioner dollar øremerket til Preserve America, skriver CNBC som viser til data fra OpenSecrets.