Harris vil ha selskapsskatt på 28 prosent

Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris har som mål om å heve selskapsskatten i USA til 28 prosent hvis hun vinner valget i november, skriver Financial Times.

Presidentkampanjen til visepresidenten sier hun står fast ved forslaget som president Joe Biden har fremmet som går ut på å heve skattesatsen fra 21 til 28 prosent.

Trump vil ned

Skatteplanen står i sterk kontrast til Donald Trumps, Republikanernes presidentkandidat, som vil senke selskapsskatten til 15 prosent. Skulle Harris få gjennomslag, vil USA få en av de høyeste selskapsskattene blant avanserte økonomier, inkludert Norge som har 22 prosent selskapsskatt,



– Til forskjell fra Donald Trump, hvor den ekstreme «Project 2025»-agendaen vil øke underskuddet, øke skattene for middelklassen med 3.900 dollar og sende vår økonomi i en nedadgående spiral — er hennes plan en økonomisk ansvarlig måte å gi penger tilbake til arbeiderne og sikre at milliardærer og store selskaper betaler sin rettferdige andel, sier en talsperson for Harris’ kampanje.

Visepresidenten sa i forrige uke at hun ønsker å kutte skattene for middelklassen, samt øke insentivene for førstegangskjøpere av hus og forby unormale prisøkninger fra mat- og dagligvareselskaper, i et forsøk på å vise at hun tar tak i de kraftige levekostnadsproblemene i landet.

Les også Åpner for Musk i regjering Donald Trump vurderer å fjerne skattefradrag på elbilkjøp. Samtidig åpner han for å gi Elon Musk en rolle i regjeringen hvis han vinner valget.

Økte skattegrunnlaget

Hennes beslutning om å holde fast ved Bidens mål om å øke selskapsraten kommer før det som forventes å bli en hard kongresskamp neste år om utløpet av de omfattende skattelettelsene som ble vedtatt av republikanerne i 2017.

Disse skattelettelsene reduserte selskapsskattesatsen til 21 prosent fra en toppsats på 35 prosent, og utfallet av denne forhandlingen vil avhenge like mye av hvem som har flertallet i Kongressen som av hvem som vinner presidentvalget.

Ifølge FT er skatteinntektene fra selskaper høyere nå enn de var før 2017, til tross for det kraftige fallet i den nominelle satsen. Og dette kommer delvis på grunn av økende fortjenester hos selskapene.