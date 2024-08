Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Demokratene prøver å selge Kamala Harris som reinkarnasjonen av Barack Obama, med håp og endring som slagord. I virkeligheten har hun vært kopiloten til en svært upopulær president. Hun skulle sikre grensen mot Mexico, men klarte det ikke. Bortsett fra det vet vi lite om hva hun står for.

Financial Times

Jackson Hole er kanskje ikke like glamorøst som Davos. Men diskusjonene som sentralbanksjefene fører i Wyoming er minst like betydningsfulle for renter og inflasjonen som møtene i den sveitsiske alpebyen. Spørsmålet nå er hvor raskt rentene skal kuttes.

Die Welt

Afghanere får asyl i Tyskland fordi de frykter for sikkerheten i sitt eget land. Derfor er det gift for asylpolitikken når de tar ferieturer til hjemlandet. Dette paradokset må myndighetene komme til bunns i.

Dagens Industri

Vårt råd til statsminister Ulf Kristersson og hans regjering er å styrke Sveriges indre og ytre sikkerhet, og å ivareta stabiliteten i regjeringsmakten. Det var mandatet fra velgerne, det var årsaken til beslutningen om å samarbeide med Sverigedemokraterna, og det vil velgerne evaluere i 2026.

