Kamala Harris, som nå offisielt er Demokratenes presidentkandidat, framsto som en tøff leder av nasjonalt format, mener han.

– Jeg tenkte «wow», hvor har denne utgaven av Kamala Harris gjemt seg før? Hun har aldri imponert meg tidligere, men nå fremsto hun som en helt ny politiker og en tøff leder av nasjonalt format, sier Hilmar Mjelde, professor ved Høgskulen på Vestlandet, til NTB.

Kamala Harris brukte deler av talen til å fortelle om sin flerkulturelle oppvekst i California, med en svart far som opprinnelig er fra Jamaica, og en mor fra India. Hun hyllet de mange «tantene» og «onklene» i Californias Bay Area, og etter talen kom en rekke av slektningene hennes opp på scenen.

– Alltid USA først

Harris passet også på å forsikre om at amerikanerne kan vente seg en moderat kurs med henne som president.

– Jeg lover å være en president for alle amerikanere. Dere kan alltid stole på at jeg setter landet framfor partiet og meg selv, sa hun.

Mjelde mener Harris framsto som uredd, og at hun med talen kan ha overbevist nye velgere.

– Dette var Kamala Harris «2.0». Hun besto testen. Hun virker politisk moderat, uredd og en tøff leder. Dette var en vellykket relansering av Harris, og jeg tror mange velgere som visste lite om henne, kan se henne for seg som bra for økonomien og en sterk leder for USA og verden, sier han.

«Haukaktig»

Harris, som nå er visepresident, er blitt kritisert av venstresiden i partiet for å være for proisraelsk. I talen lempet hun ikke på sin støtte til Israel. Samtidig insisterte hun på at hun og president Joe Biden jobber for å få slutt på Gaza-krigen «slik at palestinere kan realisere sin rett til verdighet og frihet».

Mjelde mener Harris virket haukaktig i måten hun snakket om et sterkt og kampklart militære og sitt tydelige proisraelske ståsted.