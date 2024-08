En håndverker hevder at Trond Giske (Ap) skylder ham 240.000 kroner for oppussing av et bad i Giskes leilighet på Grünerløkka, melder E24.

Giske mener saken er en «klassisk håndverkerfelle», og mener han er forsøkt presset til å betale. Det har daglig leder i Salvatori, Mutwakil Gamer Ahmed, avvist.

Saken har vært i forliksrådet uten løsning, som førte til at Trond Giske måtte møte opp i Oslo tingrett fredag ettermiddag, med status som saksøkt. Ap-veteranen Giske ble for en uke siden valgt som toppkandidat til Stortinget fra Trondheim Arbeiderparti.

Konflikten stammer fra 2021, da Giske engasjerte selskapet Salvatori Bad for å renovere badet i leiligheten sin på Grünerløkka i Oslo. Opprinnelig avtalt pris var 280.000 kroner, men Salvatori Bad hevder å ha utført arbeid for 140.000 kroner mer enn det avtalte beløpet, og krever nå betaling med renter. Selskapet mener arbeidet ble utført i henhold til avtalen med Giske og at prisendringene ble kommunisert underveis, skriver E24.

Ulike forklaringer

Fredag presenterte begge parter sine forklaringer for retten. Ifølge avtalen skulle renoveringen av badet utføres over en femukersperiode til en fast pris. Under en befaring etter avtaleinngåelsen oppdaget håndverkerne at badet kunne utvides ved å rive en vegg og pigge opp gulvet, ifølge Salvatori Bads daglige leder.

Giske skal da ha ønsket å endre planene, men han bestrider dette og hevder at Ahmed ikke snakker sant om badets størrelse.

Jobben på badet ble uansett mer omfattende enn først antatt, og Giske skal ha uttrykt bekymring for at badet ikke ble ferdig i tide. Han holdt dermed tilbake deler av betalingen fordi arbeidet ikke ble ferdigstilt. Badet skulle bli ferdig i løpet av sommeren, men ble ferdigstilt ved juletider, sa Giske i sin forklaring.

Da arbeidet ble avsluttet, oppstod det uenighet om hva som faktisk var utført, og hva som skulle faktureres.

Ønsker frifinnelse

Giske krever frifinnelse fra kravet og vil også ha tilbakebetalt 20.000 kroner i erstatning for ekstrautlegg. Han mener håndverkerne har opptrådt useriøst.

– Sakens kjerne er en klassisk håndverkerfelle. Jeg fikk råd om å skrive en veldig detaljert kontrakt, for der man ofte går i fellen er der det dukker opp ekstraarbeider som blir ekstra dyre, sier han i retten, og legger til at han mener det er nettopp dette som har skjedd, sa Giske i retten fredag.

– Jeg synes det er urimelig å bli utpresset til å betale på denne måten, sier han.

Daglig leder i Salvatori Bad avviser at de forsøkte å presse Giske for penger.

– Det han sier stemmer ikke. Det er mye på badet han ikke har betalt for, sier Ahmed til E24.