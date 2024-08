Trump truer med å trekke seg fra TV-debatt

Trump har tidligere sådd tvil om han vil stille i debatten, og søndag anklaget han TV-kanalen ABC; som skal være vertskap for debatten, for å ha politisk slagside.

– Jeg spør, hvorfor skulle jeg ville gjøre debatten mot Kamala Harris på den kanalen, spurte han følgerne sine på Truth Social.

Debatten skal etter planen skje 10. september.

Uenighet

Mandag kjeklet de to presidentkandidatenes valgkampstaber om hvorvidt den ene debattantens mikrofon skal dempes når den andre snakker.

Harris-kampanjen hevder at Trumps folk prøver å få mikrofonene skrudd av for å beskytte ham fra å komme med upassende kommentarer om han mister besinnelsen sin under debatten.

– Vi mener at begge kandidatenes mikrofoner bør være påskrudd gjennom hele sendingen, sier Harris' kommunikasjonssjef Brian Fallon i en uttalelse.

Han sier videre at «Trumps folk foretrekker dempede mikrofoner fordi de ikke tror at kandidaten deres kan oppføre seg presidentaktig i 90 minutter».

Dempet på Biden-debatt

På CNN-debatten mellom Trump og Joe Biden i juni ble mikrofonene skrudd av.

Det var et vilkår som var framforhandlet av Biden, og som også var ment å gjelde for debatten i september, men Harris, som erstattet Biden etter debatten, ønsker å gå tilbake til normalen med påskrudde mikrofoner.

Trump: Samme for meg

Trumps stab står fast ved at debatten bør arrangeres i tråd med den tidligere avtalen. Trump selv skapte mer forvirring mandag.

– Jeg vet ikke, det har ikke noe å si for meg. Jeg ville heller hatt den påskrudd, tror jeg, sa han i en video sendt på NBC.

– Avtalen var at det skulle være slik som forrige gang. I det tilfellet var den avskrudd, la han til. Videre angrep Trump Harris og beskrev henne som «ikke en smart person», og han hevdet at hun ikke ønsket å gjennomføre debatten.

Bidens katastrofale innsats i den forrige debatten var dødsstøtet for presidentens kandidatur. Harris, som ligger litt foran Trump på målingene, håper å bruke debatten til å opprettholde momentumet eller dra mer ifra.

(NTB)