Når det kommer til BNP forventer Wharton at BNP vil øke den første del av tiåret, før det faller med 0,4 prosent innen 2034 og 2,1 prosent innen 2054

Harris-forslag trenger godkjenning

For visepresident Harris viser analysen at hennes plan om å utvide barnefradraget, skattefradrag for arbeidsinntekt og andre skattefradrag vil øke underskuddene med 2,1 billioner dollar i løpet av de neste 10 årene. I tillegg er forslaget hennes om å sponse førstegangs boligkjøpere med 25.000 dollar beregnet til å koste 140 milliarder dollar, men det forslaget er bare beregnet til å vare i inntil fem år.

Men analysen viser også at Harris' økning i selskapsskatten til 28 prosent fra dagens 21 prosent, kan dempe underskuddet med 1,1 billioner dollar.

Imidlertid krever brorparten av Harris' inntektsøkninger godkjenning fra Kongressen, noe som kan vise seg å bli utfordrende.

Totalt vil Harris' økonomiske plan gjøre at det amerikanske budsjettunderskuddet vil øke med 1.186 milliarder dollar i løpet av de neste ti årene, ifølge Wharton. Vedrørende BNP forventer Wharton at den vil falle med 1,3 prosent innen 2034 og 3,9 prosent i løpet av de neste 30 årene.

Trump vil ha tollavgifter

Til sammenligning har Trump foreslått å dekke for sine forslag gjennom å klistre på en 60 prosents tollavgift på import fra Kina og 10 prosent toll på samtlige andre importvarer. Ingen av dem ville trengt Kongressens godkjenning for å bli implementert. I tillegg hevder Trump at hans økonomiske politikk vil generere nok langsiktig innenlandsk vekst til å oppveie de kortsiktige kostnadene ved hans økonomiske politikk.

«Mens nye tollavgifter kan føre til flere billioner dollar i ny inntekter i løpet av det neste tiåret, kan de også føre til inntektstap på grunn av potensielle gjengjeldelsesaksjoner fra andre land og en annen økonomisk dynamikk,» skriver Wharton i analysen.



Overfor NBC News sier Moodys sjeføkonom Mark Zandi at Trumps tollsatser sannsynligvis vil genererer 2,5 billioner dollar i inntekter, men man risikerer også å gjenopplive inflasjonen, akkurat i det prisveksten har begynt å dempe seg.

– Visepresident Harris er mye mer finanspolitisk disiplinert enn president Trump, sier Zandi.

– Og det er litt av en flipp. Historisk sett har det å være finanspolitisk disiplinert og fokusert på budsjettunderskudd vært et republikansk samlingspunkt, legger han til.