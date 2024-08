Lokallag i Trondheim Ap krever gransking etter Giske-valg

Nestleder i Trondheim Arbeidersamfunn, Torbjørn Andre Barland Moe, sier til Adresseavisen at nominasjonsprosessen i Trondheim bør undersøkes på høyere nivå i partiet. Barland Moe mener Karianne Tung og Per Olav Skurdal Hopsø, som han og et mindretall heller vil ha som kandidater, ble skviset ut.

Trond Giske ble på møtet 15. august innstilt som Trondheim Aps førstekandidat med 104 stemmer mot Karianne Tungs 68 stemmer. Onsdag har flere lokallag sendt et brev til Trondheim Ap der det stilles spørsmål om prosessen. Brevet skal være signert av sju av de 18 lokallagene i Trondheim Ap, får avisen opplyst.

Moe viser til tekniske ting når han skal beskrive hva som etter hans syn er blitt feil.

– Det er tekniske ting, slik som om møtet var riktig innkalt, om alle som skulle vært på møtet, fikk mulighet til å delta, og om hvordan selve voteringen foregikk. Om dette har foregått riktig, sier han.

I en kommentar til NRK sier Trond Giske at organisasjonelle konflikter håndteres internt.

– Medlemmene våre har enstemmig vedtatt et verdigrunnlag som sier at organisasjonelle konflikter håndterer vi internt, og det forholder jeg meg til.

