Erna Solberg lover mer veibygging hvis hun vinner valget

– Vi vil øke aktiviteten på veibygging og bygge noen av disse store prosjektene som er ferdig planlagt, sier Solberg til NTB fra busstur på Vestlandet – en landsdel hun mener regjeringspartiene har sviktet på veifronten.

I løpet av turen har hun blant annet besøkt utbyggingen av Rogfast, en forbindelse under Boknafjorden som blir verdens lengste undersjøiske veitunnel.

– Jeg vet at mange synes det er fint å ta ferge og spise svele når de er på ferie, men når du skal reise fram og tilbake hver dag, er det en barriere. Det er en barriere for å pendle og en barriere for bedrifter og arbeidskraft, sier Solberg.

– Nedprioriterer Vestlandet

Høyre-lederen reagerer spesielt på at regjeringen ikke har prioritert Hordfast – et prosjekt som sammen med nevnte Rogfast vil gjøre hele strekningen mellom Bergen og Stavanger ferjefri.

– Hordfast er det eneste samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjektet som man ikke har satt i gang. Det er bare to slike prosjekter i Norge, det er Sollihøgden og Hordfast, sier Solberg på telefon fra Haugesund onsdag.

I dag ville Erna-bussen brukt tre timer på å komme seg fra nettopp Haugesund til Bergen. Med Hordfast vil reisetiden bli halvert, ifølge prosjektets nettsider. Likevel valgte regjeringen å utsette Hordfast i sin nasjonale transportplan.

– Det er en nedprioritering av Vestlandet og av omstillingsevnen og omstillingskraften i Norge framover. Massevis av verdiskapningen skjer på Vestlandet, sier Solberg.

Vil bygge ut

I Høyres alternative forslag til Nasjonal transportplan har de økt rammen med 5,4 prosent fra regjeringens forslag. Det tilsvarer 65 milliarder kroner over 12 år.

Pengene vil Solberg blant annet bruke på prosjekter som allerede er planlagt og klare til å settes i gang.

– Det som er veldig rart med regjeringens forslag til Nasjonal transportplan, er at de tok inn en del prosjekter som ikke er ferdig planlagt og som er på tankestadiet. Samtidig tok de vekk prosjekter som det er brukt milliardbeløp på å planlegge, sånn som Hordfast og Ringeriksbanen, hvor det var rett før man kunne begynne arbeidet.