Utvalget konkluderer med at det er mulig å fase ut kommersielle drivere. Videre mener utvalget at det er vanskelig å definere og sikre en gitt kvalitet ved utsetting, og slår fast at «markedstenkning og konkurranse er som regel ikke godt egnet».

En siste konklusjon er at «brukervalg er ikke alltid et gode».

Voldsom protest

I en særmerknad sammen med Ragnhild Finden, styreleder og eier av Kausvol gårdsbarnehage og representant for Private Barnehagers Landsforbund, lekser Widme opp hvordan mandatet i praksis har gjort en skikkelig analyse av velferdstjenestene umulig:

«Mandatet setter en klar retning for utvalgets arbeid. Dette preger alle analyser, alle valg av problemstillinger, alle tekster.»

Videre mener de at selve analysen også er designet for å nå de «riktige» konklusjonene.

– Det vil aldri gå

Utredningen og regjeringens generelle motstand mot private velferdsaktører skyldes blant annet eksempler på store overskudd og utbytteutbetalinger fra flere aktører.

– Det har legitimert en frustrasjon på venstresiden, som de som er positive til private aktører kan riste på hodet av, men som alle må forstå, mener Widme.



– Vi kan ikke bare sitte og si «ja» eller «nei» til private aktører, men må forstå dynamikken. Dette er en forklaring på engasjementet. Jeg ønsker ikke å kritisere aktører som betaler ut utbytte, men beskriver her en politisk respons.

– Er det realistisk med en massiv utfasing av kommersielle aktører, slik utvalgsflertallet foreslår?



– Nei. De enkle økonomiske realitetene er så enorme, at det aldri vil gå, mener Widme.

– Det er veldig vanskelig å tenke seg at alle kommuner med private barnehager enten skal bygge ny kapasitet eller tvinges til å kjøpe den private barnehagen. Bare eiendomstransaksjonene knyttet til barnehager, barnevernsinstitusjoner eller private sykehus beløper seg til milliarder av kroner.



– Gitt føringene fra utvalget, hvor man åpner mer for ideelle enn for kommersielle aktører, vil du råde aktører til å skille ut virksomhetene som selvstendige rettssubjekter, eller foreta andre grep for å skape transparens rundt økonomien?



– Bedriftene må gi det offentlige den transparens som det offentlige ber om, enten gjennom lovgivning eller gjennom kontrakter. Men å organisere driften sin med økte kostnader for å skape transparens, det er sløsing, mener Widme.