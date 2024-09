Så kommer Durek Verrett og utvider parets tilbud med kreftbehandling og seksualhjelp.

For et par tusen kroner får man kjøpt en metalldåse, til å henge rundt halsen, som skal forebygge mot kreft. Verrett selv skal fjerne «fotavtrykk» i kvinners underliv hvis de har hatt for mange sexpartnere.

Ingen protesterer. Trist som faen.

Dette kan det umulig bli store inntekter fra, og vi lurer på hvordan ekteparet Märtha Louise/ Verrett kan invitere 350 gjester til bryllupsfeiring over fire dager i Geiranger.

Det interesserer oss mer enn fargen på brudens kjole, og om det var syv brudepiker.

Regningen på det hele, med hoteller, bevertning, sikkerhetsopplegg, transporter og ekstra personell, må trolig ha kostet 15-20 millioner kroner. Hvem tar regningene?

Kongehuset? Kong Harald?

En god hjelp er det selvfølgelig at Märtha Louise, prinsessen som ikke har lov til å bruke prinsessetitelen i kommersiell sammenheng, solgte sitt eget bryllup til et utenlandsk kjendisblad, og at Netflix har laget en serie fra den store begivenheten. Det må det bli penger av. Men alt er bygget på at Märtha Louise er prinsesse.

Hun har fintet ut kong Harald.

Og for helt å demonstrere hva slags råskinn hun er, ble den norske pressen, inkludert fotografene, plassert bak store lakener, slik at Hello! og Netflix fikk hva de ville helt alene.

Gøy som faen.