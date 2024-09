Storstreiken er i gang i Israel

Det er Israels største fagorganisasjon Histadrut som har oppfordret til generalstreik. De har rundt 800.000 medlemmer i mange ulike deler av den israelske økonomien, fra helsepersonell og transport til banksektoren.

En rekke kommunale tjenester i Tel Aviv stenger. Hovedflyplassen i Tel Aviv-Ben Gurion har også stengt trafikken mellom klokken 8 og klokken 10 lokal tid. Ifølge avisen The Times of Israel er det også ventet at demonstranter sperrer flere større veier.

Paraplyorganisasjonen MAI, som representerer bedriftene som står for rundt 90 prosent av Israels industriproduksjon, har også sluttet seg til streiken.

Oppfordringen fra Histadrut om å lamme den israelske økonomien følger en natt med enorme demonstrasjoner i en rekke israelske byer etter at seks gisler ble funnet døde i Rafah i Gaza.

Titusenvis av sinte og sørgende demonstranter fylte natt til mandag gatene i Jerusalem og Tel Aviv med krav om at den israelske regjeringen inngår en våpenhvileavtale med Hamas for å få frigjort de gjenværende gislene.

Mange mener statsminister Benjamin Netanyahu og regjeringen hans har skyld i at Israel ennå ikke har fått til en avtale med Hamas, og at regjeringen er mer opptatt av å beholde regjeringsmakten enn å redde gislenes liv.

Av de 251 gislene Hamas tok til fange under angrepet mot Israel 7. oktober, er fortsatt 97 i fangenskap i Gaza, inkludert 33 som den israelske hæren (IDF) har sagt er døde.

