Stavangers ordfører går på dagen etter misbruk av partimidler

– Dette er en veldig trist og veldig alvorlig sak. Jeg tar Sissel Knutsen Hegdals avgjørelse til etterretning og synes det virker som en klok beslutning å gå av, slik jeg kjenner denne saken, sier Erna Solberg til TV 2.

– Samtidig vil jeg takke henne for den politiske innsatsen for Høyre gjennom mange år og håper at hun har gode folk rundt seg nå. Det trenger hun, legger Solberg til.

Onsdag ettermiddag ble det kjent at Stavangers ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) går av på dagen.

– Jeg ser jeg har gjort en feil. Jeg kommer til å trekke meg nå, ja, sa hun til Aftenbladet.

Vervet har hun har hatt siden oktober 2023.

Misbruket av partimidler dukket opp i en intern gjennomgang av regnskapet for 2023 som ble gjort i vår. Blant annet har Hegdal brukt Stavanger Høyres midler på en familiemiddag, festivalpass og flybilletter.

– Trist

Pengeforbruket utgjør til sammen 51.148 kroner, hvorav 37.000 kroner først ble tilbakebetalt. I pressemeldingen fra Høyre, sendt ut i 14-tiden onsdag, står det at Hegdal nå har betalt tilbake hele beløpet.

– Jeg synes først og fremst at dette er en utrolig trist sak, og det er vondt at det får de politiske og menneskelige konsekvensene det får, sa Høyres gruppeleder Hilde Karlsen i en pressemelding.

Karlsen forteller at gruppestyret tar beslutningen til etterretning, og Stavanger Høyre starter nå en intern prosess for å finne en ny ordførerkandidat blant Høyres øvrige medlemmer av bystyret.

– Jeg synes det er voksent av Sissel å ta den beslutningen hun har tatt, og er samtidig helt enig i at det måtte bli slik, la hun til.

Det blir avholdt et gruppemøte i Stavanger Høyre onsdag kveld.

Utgifter ble belastet bystyregruppen

I forbindelse med avslutningen av Stavanger Høyres bystyregruppes regnskap for 2023 kom det fram at et betalingskort knyttet til bystyregruppens konto var blitt brukt til å betale for utgifter som ikke skulle vært belastet bystyregruppen.

Kortet ble disponert av Sissel Knutsen Hegdal, som i denne perioden var Høyres gruppeleder i Stavanger bystyre. Dette har skjedd ved minst ni anledninger i perioden januar til september 2023. Transaksjonene har funnet sted før hun ble valgt til ordfører.

– Dette er en alvorlig og uheldig sak vi gjerne skulle vært foruten. Høyres hovedorganisasjon tar Sissel Knutsen Hegdals egen beslutning til orientering, sier Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug.

NTB