Torsdag, under en paneldiskusjon i Vladivostok, Russland, sa Putin at han vurderer Kina, Brasil eller India som meglere i fredsforhandlingene med Ukraina, skriver Politico.

«Først og fremst Kina, Brasil og India. Jeg er i kontakt med mine partnere ... vi har tillit til hverandre,» sa Putin.

«Hvis Ukraina ønsker å fortsette forhandlingene, kan jeg gjøre det,» sa Putin.

På den andre siden uttrykker Kyiv at de jobber med å danne en koalisjon av ulike land som kan bidra til å få slutt på krigen. Dette ble sagt under «Summit on Peace in Ukraine»-konferansen i Sveits i juni.

«Dette er et innledende toppmøte med mål om å samle land som er klare til å handle for å bringe fred til Ukraina,» sa Igor Zhovkva, nestleder for det ukrainske presidentkontoret.

«Vi håper dette toppmøtet gir oss grunnlaget for en politisk prosess for å løse konflikten. Vi har demonstrert vår vilje til å dempe konflikten og komme nærmere en løsning,» sa prins Faisal bin Al Saud, Saudi-Arabias utenriksminister, under møtet i Sveits.

Stikk mot proteksjonisme

I panelet fra torsdagens møte deltok både Anwar Ibrahim, Malaysias statsminister, og Han Zheng, Kinas visepresident.

«Kina motsetter seg proteksjonisme, motsetter seg forsøk på å bryte forsyningskjeder, og motsetter seg innføringen av ensidige sanksjoner og økt press.»

Malaysias statsminister bekreftet at landet har som mål å bli med i BRICS og sa at dette «vil tillate oss å styrke våre relasjoner [med Russland], særlig innen handel.»