En rar politikersykdom

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 6. september 2024.

Stavangers ordfører, Sissel Knutsen Hegdal, gikk plutselig av da det forleden ble kjent at hun har brukt Høyres partimidler på private restaurantmiddager, festivalpass og flybilletter. Tilsammen 51.000 kroner er tatt, hvorav 37.000 er tilbakebetalt til Høyre. Ni ganger brukte Knutsen Hegdal kortet.

At en politiker i en slik posisjon gjør noe så dumt, er nesten ikke til å tro, men det bekrefter bare den grådigheten og frekkheten mange stortingspolitikere har vist. Å berike seg selv er mange gode til.

Et interessant trekk er at ordføreren, da hun gikk av, ble sykmeldt. Slik er hun sikret en god inntekt et år, avhengig av sykdommens karakter. Vi tar vel ikke mye feil om vi tror sykdommen er av psykisk art.

Kristelig Folkepartis leder, Olaug Bollestad, ble sykmeldt nylig da det kom varslingssaker mot henne. Så er i hvert fall inntekten sikret mens hun avvikler vervet på Stortinget.

Vi husker også at Trond Giske, da det stormet som verst rundt ham i 2017-2018 på grunn av kvinnehistorier, ble sykmeldt. «Har mottatt sykemelding fra min lege,» sa han.

Tøffingen Bjørnar Moxnes fra Rødt ble også raskt sykemeldt, og forble syk ganske lenge, da han ble tatt i å stjele solbriller og mat.

Ved å bli syke er de på en måte meldt ut. Interessen blir mindre og de kan konsentrere seg om å bli friske, når det passer.

Sentrale politikere kan altså bli raskt syke når det røyner på. Men det gjelder ikke bare politikere. Selvfølgelig ikke.

John Anders Røse, mannen som inntil forrige uke ledet Maritimt Forum, er mistenkt og siktet for å ha tatt minst 1.000 videofilmer av andres pupper og romper i hemmelighet. Senest under Arendalsuka i august.

Hver sin lyst, sier vi. Røse sa raskt opp sin stilling da han ble avslørt, og ble samtidig sykmeldt. Omdømmet er borte, men sykepengene kommer.

Torsdag kunne Aftenposten fortelle at konen og nestleder i KrF, Ida Lindtveit Røse, også er sykemeldt.

Man blir raskt syk av å stå i stormen.