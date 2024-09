Klokken 03.00 natt til onsdag norsk tid møtes presidentkandidatene Kamala Harris og Donald Trump til sin første TV-sendte debatt i National Constitution Center i Philadelphia, Pennsylvania.

Meningsmålinger inn mot debatten tegner bildet av et i praksis dødt løp. Søndag hadde den nasjonalt anerkjente New York Times/Siena College-målingen Trump på 48 prosents oppslutning og Harris på 47 prosent, en avstand mindre enn feilmarginen på 2,8 prosent.

Samtidig viser en CBS News/YouGov-måling at kandidatene står side om side i vippestatene Michigan, Pennsylvania og Wisconsin.

– Alltid kaotisk

Søkelyset vil likevel være mest på Harris, fordi hun er mindre kjent for amerikanske velgere enn Trump. Demokrater peker overfor Financial Times på at Harris har en utfordring i å introdusere seg for velgere som ennå ikke kjenner hennes politikk, men som er åpne for å stemme på henne.

– Viser Harris at hun kan prestere i en improvisert setting slik hun med hell har gjort med manuskript, tror jeg det vil hjelpe henne. Om effekten ikke vil være avgjørende, så vil den være betydelig, sier Matt Bennett, en demokratisk strateg hos sentrum/venstre-tenketanken Third Way.

– Problemet for Harris er at forventningene til Trump er så lave. Han er alltid kaotisk og bombastisk, og vil være det også nå, legger han til.

– Må overse ham

Harris er kjent for å være en god debattant, men den tidligere demokratiske guvernøren i Pennsylvania, Ed Rendell, hevder overfor avisen at det viktigste for henne blir ikke å la seg provosere.

– Hun må i hovedsak ignorere ham, og ikke la ham få henne ut av fatning eller gjøre henne stresset. Men når han sier uhøflige eller latterlige ting, bør hun svare. Velgerne vil se, spesielt med en kvinnelig kandidat, at hun kan stå opp for seg selv, og ikke bli overveldet eller rullet over, sier han.

Ukens ABC-sendte debatt er Trumps syvende som presidentkandidat, mens Harris står overfor sin første.

– Harris er fortsatt i stor grad ukjent for mange velgere. Kan hun tilby en konkret visjon for fremtiden? Kan hun definere sitt kandidatur utover å være i skyggen som Joe Bidens visepresident? spør Kevin Madden, en republikansk strateg hos Penta Group overfor Financial Times.

Første og siste?

Videre er det verdt å merke seg at ukens debatt også kan bli den eneste TV-sendte debatten mellom Harris og Trump. Iallfall er ingen andre debatter tidfestet før valget i november.

«For Harris betyr suksess å forsikre vippevelgere om at hun ikke er så «ekstrem» eller «radikalt liberal» som Trump og hans allierte har antydet. Det er liten sjanse for at velgerne vil endre mening om Trump. I stedet er det store spørsmålet om debatten påvirker hvordan velgerne ser på Harris», skrev Amy Walter, en politisk analytiker i partipolitisk uavhengige Cook Political Report, ifølge avisen i en rapport denne måneden.