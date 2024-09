Staten lader opp for mer styring og kontroll

Norge har fortsatt en vei å gå før vi kan snakke om en totalitær stat, men det er viktig å være oppmerksom på tegnene. Arbeiderpartiet og Senterpartiet sikter trolig mot noe rundt 80 prosent statlig samfunnskontroll, SV ønsker kanskje 90 prosent, og kommunistene i Rødt knytter neven for 100 prosent. Historien har vist oss at når staten tar for mye kontroll får det alvorlige konsekvenser for både samfunnsøkonomi og personlig frihet og medfører svekket nyskapning. Vi må derfor begynne å reflektere over hvor mye av økonomien staten skal styre, og hvordan vi kan bevare balansen mellom offentlig kontroll og privat verdiskapning.

Da de rødgrønne innførte sitt nye omfordelende skatteregime etter forrige valg, var det med gode sosialistiske intensjoner. Det har allerede begynt å kvele entreprenørskap, innovasjon, og næringsdrivendes evne til å skape. Flere profilerte gründere har valgt å rømme landet. Men sosialistene kjører på. Helsesektoren skal under statlig og kommunal kontroll. Midlertidige ansettelser i alle sektorer skal effektivt stoppes. Ingen i regjeringen forstår at når staten utvider sin styring over samfunnsøkonomien, risikerer de å reversere den naturlige evolusjonen og bringe samfunnet tilbake til en tid som tilhører historien. Det er kanskje ikke så rart, for vi husker modellene som lenge ble forherliget av venstresiden i norsk politikk.

Det er vårt demokratiske ansvar å sikre en fremtid hvor vi kan opprettholde friheten og drive frem nasjonens vekst og utvikling, fremfor å låse oss fast i et stagnerende, ineffektivt og statlig styrt samfunn

I flere tiår var NRK det eneste mediet som fikk sende radio- og TV-signaler i Norge. Norges statlige kringkaster styrte 100 prosent. Det gjorde at staten hadde full kontroll over hva som ble sendt ut til befolkningen, og hvilke perspektiver som ble fremmet. Andre husker Televerket, Norges statlige monopol på telekommunikasjon. Det er bare noen få tiår siden alle telefonlinjer, kommunikasjonstjenester og infrastruktur var fullstendig under statens kontroll. Uten privat konkurranse hadde Televerket få incentiver til å innovere eller forbedre tjenestene sine. Det førte til høye priser, lange ventetider for å få installert telefonlinjer, og lite fokus på kundenes behov.

Vi skriver september 2024, og det er ett år til stortingsvalget. Det er på høy tid at vi lærer av historien og forstår konsekvensene av å gi feil krefter enda større statlig makt. La oss velge en vei som fremmer innovasjon, effektivitet og økonomisk vekst i stedet for å gå tilbake til en mørketid preget av statlig overkontroll og fokus på mulighetsbegrensninger. Det er vårt demokratiske ansvar å sikre en fremtid hvor vi kan opprettholde friheten og drive frem nasjonens vekst og utvikling, fremfor å låse oss fast i et stagnerende, ineffektivt og statlig styrt samfunn.

Morten Wiese

Daglig leder i Wiese Ventures