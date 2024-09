Misbrukes Vladimir Putin i USA?

– Vi liker det virkelig, virkelig ikke, og vi håper at de kan la presidentens navn i fred, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov etter at Donald Trump og Kamala Harris møttes til TV-debatt natt til onsdag.

– Selvfølgelig la vi merke til at begge kandidatene nevnte vår president, nevnte vårt land. Selvfølgelig er holdningen vår ganske klar. USA som helhet, uansett hvilket parti kandidatene kommer fra, opprettholder en negativ holdning, en uvennlig holdning mot landet vårt, sier han.

Uttalelsen kommer en uke etter at Putin sa at han heller vil at Harris skal vinne valget enn Trump, en kommentar som ikke ble tolket seriøst i USA, og som førte til at Det hvite hus ba Putin slutte å kommentere det kommende presidentvalget.

(NTB)