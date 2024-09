Trumps løpegutt får millioner fra Wall Street

I løpet av det siste tiåret har Donald Trumps visepresidentkandidat, senator JD Vance, bygd opp et nettverk av pengesterke bekjente på Wall Street. Nå mobiliserer Vance støttespillerne for å hjelpe ham med å samle inn penger til Trump-Vance-presidentkampanjen.

Torsdag skal Vance være hovedtaler på to innsamlingsarrangementer i New York, arrangert av noen av hans rike støttespillere. Ifølge CNBC er det ventet at hver av arrangementene vil samle inn mer enn én million dollar til Donald Trumps presidentkampanje.

Friske priser

Først ut er en frokost, hvor deltagerne må ut med minst 10.000 dollar for å delta. Blant arrangørene finner vi investor Scott Bessent, Jonathan Burkan fra Morgan Stanley, Cantor Fitzgeralds toppsjef Howard Lutnick og Norm Champ, tidligere underdirektør i det amerikanske finanstilsynet (SEC). Par som ønsker å delta, må ifølge CNBC ut med 50.000 dollar.

Senere på dagen er investor Keith Rabois, Palantir-rådgiver Jacob Helberg og Burkan blant vertene som arrangerer en Trump-kampanjelunsj. Der varierer billettprisene fra 25.000 dollar pr. person til 250.000 dollar pr. par.

– JD Vance har vist et sterkt engasjement for å jobbe for politikk som styrker amerikanske arbeidere og bedrifter. Hans fokus på økonomisk revitalisering og å skape vekstmuligheter er i tråd med verdier mange, inkludert meg selv, støtter, sier Champ til CNBC.

Stiller opp

Sander Gerber, adm. direktør i investeringsfirmaet Hudson Bay Capital, er en annen av støttespillerne til Vance. De to møttes for første gang i New York under mellomvalget i 2022, og Gerber uttalte nylig at han er åpen for å arrangere en innsamling med Vance som hovedtaler senere i høst.

– Jeg er en stor fan av JD, og jeg vil gjøre alt jeg kan for å hjelpe ham, sier Gerber til CNBC.

Trenger penger

25. august arrangerte Vance en pengeinnsamling i Hamptons, i hjemmet til Clifford Sobel, som er partner i Valor Capital Group. Her skal Vance ha sagt at Trump-kampanjen ville trenge «hundrevis av millioner dollar» for å konkurrere med demokratenes visepresident, Kamala Harris.