Tidligere konservative statsråder bruker oppimot 2.000 pund, som tilsvarer 28.000 kroner, for å kunne beholde sine røde ministerbokser som minnesmerker, skriver Financial Times.

Boksene blir brukt av ministerne til å frakte offisielle papirer, og har vært i bruk siden minst 1850-årene da William Gladstone leverte sitt første budsjett som finansminister i Storbritannia.

HISTORISK: William Gladstones røde boks. Foto: The National Archives UK

– Et minne

Jonathan Gullis, som var utdanningsminister i Liz Truss' kortlevde regjering, sier at han hadde kjøpt sin røde boks som en påminnelse om sin tid på embetet og for en dag å gi videre til barna sine.

– Jeg har den i huset, i stuen på toppen av en av kommodene, sier Gullis.

– Det er et minne, og jeg planlegger å legge inn ting fra tiden min i Westminster, som gamle bilder, brev fra Boris Johnson og så videre, legger han til.

KJØPTE RØD BOKS: Tidligere utdanningsminister og parlamentsmedlem Jonathan Gullis. Foto: Bloomberg

Gullis var en av de siste ministrene som ble offisielt godkjent av dronning Elizabeth, som døde i 2022 like etter at Truss flyttet inn i Downing Street. Gullis har derfor en rød boks preget med «ER», noe som gir den litt historisk resonans.

Esker med bokstavene «ER» måtte byttes ut etter at kong Charles tiltrådte tronen.

Gullis vil ikke si hvor mye han betalte for den røde boksen, men andre ministre opplyser til FT at prisen er rundt 2.000 pund i de fleste departementene.

Thatchers solgt på auksjon

Imidlertid er det ikke ministerne som ser behovet for å ta meg seg en rød boks hjem. Tidligere næringsminister og mangemillionær Sir Jacob Rees-Mogg unnlot å ta meg seg en suvenir hjem fra regjeringslokalene.

– Jeg er for gjerrig, hevder Rees-Mogg.



Det er ikke nødvendigvis dårlig butikk å kjøpe med seg de røde boksene. For boksene er tidligere blitt samleobjekter. Winston Churchills ble i 2014 solgt for 158,500 pund på en auksjon fra Sotheby's. Mens Margaret Thatchers røde boks ble solgt for 242.500 pund, som tilsvarer nesten 3,4 millioner kroner, på en Christie'-auksjon i 2015.