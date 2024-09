Argentinas nye president, den sterkt høyreorienterte og markedsliberalistiske Javier Milei, har lovet velgerne å gi landets kriserammede økonomi en hestekur. Søndag la han frem forslaget til statsbudsjett for 2025, med et mål om å eliminere underskuddet, skriver Financial Times.

– Etter at politikerne har begrenset individuell frihet i årevis, er vi her i dag for å begrense statens frihet. Beslutningen er deres. Borgerne vil avgjøre om dere hører hjemme blant de rettferdige eller de elendige rottene som veddet mot landet, sa han til en halvfull nasjonalforsamling i en 43 minutter lang TV-sendt budsjettale.

Les også Argentina kutter renten til 50 prosent Sentralbanken i Argentina kuttet torsdag styringsrenten fra 60 til 50 prosent.

18 prosent inflasjon?

Budsjettforslaget sikter mot et overskudd på 1,3 prosent av BNP før renteutbetalinger i 2025, og omfatter også ambisiøse prognoser om økonomisk vekst og kraftig fall i inflasjonen.

BNP-veksten estimeres til 5,0 prosent neste år, etter en forventet nedgang på 3,8 prosent i år.

Mileis regjering spår videre en inflasjon på «bare» 18,3 prosent i kalenderåret 2025, etter at den i år forventes til 122,9 prosent.

Etter årets syv første måneder hadde Argentina et underskudd på 1,4 prosent av BNP.

Regjeringen har ifølge avisen vært i tøffe drakamper i Kongressen de siste dagene. Først forsvarte den med hell sitt veto mot en lov om pensjonsøkning, før den kort tid etter måtte se en lov om å øke universitetenes utgifter vedtatt. Dermed må Milei forberede seg på nok et veto.

– Roten til Argentinas underskudd ligger i politikernes umettelige appetitt for utgifter, fortsatte presidenten i sin tale søndag.

Les også Argentinas første budsjettoverskudd på over 15 år President Javier Milei kunngjorde mandag at Argentina hadde sitt første kvartal med overskudd på budsjettet på over 15 år.

Valutasjokk Den varslede «sjokkterapien» for argentinsk økonomi er i gang, med halvering av pesoen og kutt på over 4 prosent av BNP.

Argentina er fremtidens land og det vil det alltid være Archer Limited er det trygge, trauste offshore plattformboreselskapet som har mislykkes på land i 15 år. Nå går selskapet på en kjempesmell i Argentina.

– Et positivt skritt

For å understreke regjeringens forpliktelse til finansiell disiplin, inneholder budsjettforslaget lagt frem på søndag klausuler som vil justere inntekter og utgifter for å oppfylle løftet om null underskudd dersom den faktiske økonomiske veksten avviker fra prognosene.

Milei oppfordret også provinsmyndighetene til å kutte, og insisterte på at ytterligere 60 milliarder dollar i kutt var nødvendige.

– Det er et budsjett som har som mål å styrke finansiell orden som hjørnesteinen i programmet. Det er et positivt skritt, og har som mål å fortsette på samme vei som før, sier den argentinske økonomen Fernando Marull til Financial Times.

Avisen påpeker at det finnes tegn til svak bedring i utvalgte sektorer, men Argentina er fortsatt godt inne i en nedgangskonjunktur og gikk inn i resesjon tidligere i år.