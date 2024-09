Trolig ikke stort oppsving for Trump denne gangen

En 58 år gammel mann er pågrepet og mistenkt for forsøk på å drepe Trump, ifølge flere amerikanske medier. Mannen ble søndag oppdaget med et automatvåpen ved en golfbane i Florida hvor Trump spilte golf.

Dermed ser det ut til at Trump for andre gang på litt over to måneder er blitt forsøkt drept.

Etter det første attentatet i Pennsylvania fikk Trump økt støtte på meningsmålingene. Men det er ikke gitt at det skjer nå.

– Annerledes første gang

– Det var annerledes første gang. Da ble han truffet av en kule i øret, sier statsviter Robert Speel til nyhetsbyrået TT.

Speel, som er ansatt ved Pennsylvania State University, tror ikke Trump nå vil få et tydelig oppsving på meningsmålingene.

I stedet ser han for seg at hendelsen vil fyre oppunder forestillingen blant Trump-tilhengere om at det eksisterer en konspirasjon med mål om å rydde ham av veien før valget.

Tror på heksejakt

Dag Blanck, professor i Nord-Amerika-studier ved Universitet i Uppsala i Sverige, peker på det samme.

– Dette kommer til å styrke republikaneres oppfatning om at det finnes en heksejakt mot Donald Trump. At de som ligger bak, ikke skyr noen midler, men forsøker å skyte ham igjen, sier Blanck.

Heller ikke han ser for seg at søndagens hendelser får stor effekt på meningsmålingene. Han tror støtten til Trump vil kunne øke «marginalt», noe som kan ha betydning i delstater der Trump og Kamala Harris ligger veldig jevnt.

(NTB)