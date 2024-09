Senterpartiet vil redusere formuesskatten for eiere av små og mellomstore bedrifter

– Her peker vi veldig tydelig hvor vi vil, og vi vil hjelpe bedriftseiere av små og mellomstore bedrifter rundt omkring i hele Norge, for vi har lyst til å utvikle hele Norge, sier Per Martin Sandtrøen i Senterpartiets programkomité til NRK.

Partiet vil ikke endre skattesatsen, men heller øke den skattefrie formuen slik at eiere av mindre bedrifter får en relativt større skattelette enn de rikeste. Utkastet sier imidlertid ikke noe om hvor mye de vil øke bunnfradraget.

– Det er et førsteutkast på et partiprogram, så vi kan ikke gi et estimat på kroner i året i det. Men her peker vi i tydelig retning, og så må vi selvfølgelig komme tilbake til forhandlinger rundt statsbudsjettet, sier Sandtrøen.

Regjeringens budsjettpartner SV avviser ikke skatteforslaget.

– Vi kan se på bunnfradrag så lenge man får økt skatt for de store formuene, sånn at man får et mer rettferdig skattesystem, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til rikskringkasteren.

Programutkastet legges fram senere denne uken.

