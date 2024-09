EU ruster seg for Trump 2.0

Stans i amerikansk Ukraina-støtte og en mulig handelskrig med USA.

Det er blant de verste scenarioene som EU nå forbereder seg på om Trump skulle vinne valget i november.

Akkurat nå er det bare en hårsbredd som skiller Trump og Demokratenes Kamala Harris. Men for EU er det en avgrunn mellom de to kandidatene, skal man tro kilder NTB har snakket med.

Trump-team

Ifølge kildene er nivået på forberedelsene et helt annet i år enn i 2016. Da ble EU tatt på senga av Trumps valgseier. Det skal ikke skje igjen.

Blant annet har EU-kommisjonen satt ned et eget team for å være best mulig forberedt – uansett valgutfall.

– Vi planlegger for det verste. Det er en helt annen grad av gjennomtenkthet. Uansett hvem som vinner, vil det få betydning for handel, forsvar, Ukraina og så videre, sier en høytstående EU-diplomat.

En annen kilde høyt oppe i EU-kommisjonen bekrefter overfor NTB at stemningen er anspent.

– Vi må gjøre alt vi kan for å bevare det vestlige fellesskapet. Det betyr dialog, dialog, dialog, sier EU-toppen, som antyder at det er dette fellesskapet som står på spill.

Kutt i Ukraina-støtte?

Øverst på EUs liste står sikkerhetspolitikk og krigen i Ukraina. Hva vil skje om Trump kutter den militære støtten?

I en TV-duell med Kamala Harris i forrige uke ville ikke Trump svare på om han ønsker at Ukraina skal vinne krigen – bare at han ønsker at krigen skal ta slutt.

EUs frykt er at enda mer av ansvaret for å holde Ukraina gående vil falle på dem. For EU-landene har verken det forsvarsmateriellet som trengs, eller store nok økonomiske muskler, påpeker analytiker Georg Riekeles ved tankesmia European Policy Centre (EPF).

– Om krigen fortsetter, kan Ukraina trenge 40 milliarder euro i året for å holde hjulene i gang. Men EUs kasse er tom, sier han til NTB og viser til at EU allerede sliter med å finne penger til å dekke enorme utfordringer når det gjelder grønn omstilling og nye industrisatsinger.