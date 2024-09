Toppmøte i Beijing: – Et bevisst valg å oversvømme markedet

En gruppe senior amerikanske tjenestemenn reiser til Beijing denne uken med hensikt å understreke Washingtons bekymringer over kinesiske varer som oversvømmer verdensmarkedene, skriver Wall Street Journal.

Dette blir det femte møtet mellom gruppen som ble dannet i fjor. USA-delen av gruppen inkluderer også tjenestemenn fra Federal Reserve.

Under besøket skal det diskuteres en rekke økonomiske temaer med de kinesiske motpartene, «på områder der vi er enige, og spesielt på områder der vi er uenige,» sa Jay Shambaugh til WSJ.

Handelskrig

Ifølge avisen skal samtalene bygge videre på det finansminister Janet Yellen snakket om under sitt besøk i april. Den gang advarte hun mot den enorme produksjonen fra Kina, og at tilbudet fra Kina har blitt for stort til å absorbere.

Innenlandsk etterspørsel i Kina har falt markant, samtidig som produksjonskapasiteten har økt. Dermed har det enorme overskuddet blitt sendt til utlandet. Dette er ifølge WSJ et bevisst valg av Xi Jinping, som ønsker å bygge en omfattende industriell forsyningskjede som kan redusere avhengigheten til utenlandske produkter, samtidig som resten av verden blir mer avhengig av Kina.

Denne strategien har hatt denne effekten, da frykten for en global handelskrig har blusset opp.

Det som også fryktes både av Washington og Brussel (EU), ifølge WSJ, er at store mengder varer fra Kina kan oversvømme verdensmarkedene. Mange av disse varene er subsidiert av Kina, noe som gjør dem billige å produsere. Det kan føre til at bedrifter i andre land ikke klarer å konkurrere, noe som igjen kan føre til nedbemanning og stengte bedrifter utenfor Kina.