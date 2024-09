LO og NHO krever ja til EUs karbontoll

– Vi ber om at regjeringen så raskt som mulig bekrefter at EUs karbongrensejusteringsmekanisme (CBAM) vil innføres i Norge, heter det i en felles pressemelding fra organisasjonene tirsdag.

Karbontollen legger en ekstra toll på varer som aluminium, sement og gjødsel som er produsert i land der man betaler mindre for utslipp enn i EU. Slik skal CBAM hindre at europeiske bedrifter blir utkonkurrert.

– EUs klimasamarbeid viktig

Uten det samme regelverket kan det bli langt vanskeligere å få eksportert norske varer til kontinentet, mener organisasjonene.

De peker på at karbontollen CBAM skaper et forutsigbart rammeverk for grønn omstilling på like vilkår i hele Europa. I tillegg skal CBAM gradvis erstatte frikvotene innunder EUs system for handel med utslippskvoter (EU ETS), som Norge har vært en del av siden 2008.

– Dette systemet gir insentiver for utslippsreduksjoner for industrien. Det er svært viktig for rammevilkårene og forutsigbarheten for norsk næringsliv å være en del av EUs klimasamarbeid, slår organisasjonene fast.

Vedum positiv

I Norge har CBAM blitt merket som «ikke EØS-relevant», det vil si at regelen ikke automatisk blir en del av EØS-lovverket.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har tidligere uttalt til NTB at han er positiv til karbontollen, men et vedtak fra regjeringen om å innføre den har likevel latt vente på seg.

(NTB)