Det blusser opp rykter om fred mellom Russland og Ukraina tirsdag ettermiddag. Noen av Ukrainas allierte har diskutert hvordan krigen mot Russlands invasjon kan avsluttes, skriver Bloomberg.

Ifølge nyhetsbyrået er det ikke press for å forhandle, men Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og hans allierte ser nå på muligheten for å finne en diplomatisk vei ut av konflikten. Presidenten har vært tydelig på at Ukraina ikke vil akseptere avtaler som innebærer å gi fra seg landområder til Russland.

Kongsberg Gruppen-aksjen (KOG) falt tirsdag hele 8,6 prosent til 1.007 kroner, tilsvarende et verdifall på over 15 milliarder kroner. Til tross for kursfallet er aksjen opp 118 prosent i 2024.

Svenske Saab falt 5,7 prosent, tyske Rheinmetall var ned 5,9 prosent, mens BAE Systems falt 3,8 prosent i London.

KOGS største private aksjonæren, Erik Must, sitter på 4,45 millioner aksjer, ifølge Finansavisens Bjellesau-funksjon. Dermed endte tirsdagens verdifall på nesten 400 millioner kroner.

KURSFALL: Erik Musts kjempegevinst i Kongsberg Gruppen ble redusert tirsdag. FOTO: Iván Kverme

Den nest største private investoren er Øyvin Brøymer, med 1,6 millioner aksjer, etter at han har solgt seg litt ned den seneste tiden. Hans KOG-aksjer falt med drøye 140 millioner kroner i verdi.

NATO og EU

Ifølge Bloomberg vil strategien neste år handle om «mer seriøse» måter å forhandle frem en slutt på konflikten.

«Zelenskyj forventes å presse på for NATO- og EU-medlemskap, økonomi- og sikkerhetsavtaler, samt fortsatt tilgang på mer avanserte våpen som en del av sin seiersplan,» sa kildene til Bloomberg.

Videre heter det at Zelenskyj skal presentere en plan for president Joe Biden når de møtes senere i måneden. Planene skal visstnok også deles med Kamala Harris og Donald Trump.

Noen allierte peker på vinduet først og fremst er åpent mellom valget i USA (november) og presidentinnsettelsen (januar), da den avtroppende Biden-administrasjonen kan ha mer politisk spillerom for å inngå en avtale.

Den tyske rikskansleren, Olaf Scholz, meldte på søndag at han er blant dem som er imot å gi langdistansemissiler til Ukraina. Noen allierte mener dette vil føre til eskalering fra Moskva, mens andre vil øke våpenforsyningen i håp om å gi Kyiv et overtak, heter det.