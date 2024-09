Donald Trump har lenge blitt ansett som bedre på økonomi enn både president Biden og visepresident Kamala Harris. Det har vært en av vinnersakene hans, i tillegg til innvandringsdebatten. Men nå viser en ny undersøkelse at Harris har tatt igjen Trumps forsprang på spørsmålet om hvem som håndterer økonomien bedre, skriver MarketWatch.

I en undersøkelse fra Morning Consult kommer det frem at Harris og Trump står likt på 46 prosent blant registrerte velgere når de ble spurt om hvem de stoler mest på til å håndtere økonomien.



Økonomi på topp

Velgerne rangerer økonomien som den viktigste saken i valget av USAs neste president, samtidig som partipolitiske holdninger sterkt påvirker deres syn på økonomiens tilstand. Og til tross for at mange velgere er misfornøyde med den nåværende økonomien, sier de at visepresidenten er mindre ansvarlig for dette enn president Biden.

Ifølge MarketWatch stoler velgerne mer på Harris enn Trump når det kommer til å håndtere kostnader til barn, økonomisk ulikhet og boligpriser. Her har hun en ledelse på mellom 6 og 14 prosentpoeng.

Republikanernes presidentkandidat Donald Trump vinner bare velgernes gunst når det kommer til BNP og aksjemarkedene, hvor han har en ledelse på henholdsvis 3 og 4 prosentpoeng.

De resterende økonomiske spørsmålene er forskjellene mindre, og Trump og Harris ligger innenfor feilmarginen i undersøkelsen, som er pluss-minus 2 prosent.

Hvilken kandidat stoler velgerne mest på i ulike økonomiske spørsmål (Tall i prosent) Trump Harris Levekostnader 46 47 Inflasjon 46 45 Skatt 45 47 Tilgjengelighet av varer/tjenester 44 45 Boligpriser 42 48 Arbeidsledighet 45 46 Jobbmarkedet 46 46 Lønnsvekst 43 47 Underskudd på statsbudsjettet 44 45 BNP 45 42 Styrken til dollaren 44 43 Økonomisk ulikhet 39 50 Importtoll 45 43 Aksjemarkedet 45 41 Kostnader for barn 37 51

Les også Chevron-sjefen ut mot Biden Bidens motstand mot å utstede nye eksporttillatelser på LNG opprører Chevron-sjef Mike Wirth, som mener det undergraver energisikkerheten til amerikanernes allierte.

Upopulære forslag fra Trump

Harris' forslag om å forhindre prisøkning i krisesituasjoner og sette tak på reseptbelagte legemiddelpriser er de mest populære tiltakene blant usikre velgere, som generelt er mindre entusiastiske over de økonomiske løsningene fra begge kandidatene.

De minst populære forslagene blant usikre velgere er forslagene om at presidenten skal ha større makt over Federal Reserve og økte tollsatser, begge tiltakene er fremmet av Trump.

Presidentvalget er jevnt ifølge meningsmålinger i vippestatene. I løpet av den siste uken har imidlertid bettingmarkeder vurdert Harris som noe mer sannsynlig å vinne, ifølge et gjennomsnitt fra RealClearPolitics.

Presidentvalget i USA blir holdt tirsdag 5. november.