Det er Sky News og nyhetsnettsiden Tortoise Media som har gått gjennom det Starmer har registrert av gaver, gjestfrihet og fordeler siden 2019.

Han har ikke brutt noen regler og registrert gavene etter retningslinjene, men avsløringen om hvor mye han har mottatt – og at han har mottatt mer en noen annen folkevalgt i Parlamentet – kommer samtidig som regjeringen hans har sagt at eldre ikke vil få like mye i vinterhjelp til drivstoff i år.

Kunngjøringen har blitt møtt med mye motstand, også innad i hans eget parti, og motstanden ble forsterket av nyheten om Starmers gaver.

– Kortvarig smerte

Først kom en innrømmelse fra Starmer om at kona hans Victoria har mottatt klær til en verdi av 5000 pund (nær 70.000 kroner) fra Labour-giveren Waheed Ali, en medieentreprenør og medlem av Parlamentets overhus.

Alli har også gitt statsministeren klær verdt flere titusen pund, spandert overnatting og gitt Starmer flere par briller.

Starmers regjering, som ble valgt med overveldende flertall i juli, forsøker for tiden å få den gjengse brite til å gå med på «kortvarig smerte for at det skal bli bedre på lang sikt». Samtidig har de advart om at statsbudsjettet som blir lagt fram i oktober, kommer til å være nettopp «smertefullt».

Taylor Swift og Arsenal

Av den samlede summen på rundt 1,3 millioner kroner, utgjør rundt 560.000 av dem gaver i form av gjestfrihet, som konsertbilletter og fotballkamper.

Starmer har blant annet mottatt billetter til en Taylor Swift-konsert verdt rundt 56.000 kroner. Hans favorittlag Arsenal har også latt ham sitte gratis i en bedriftsboks på kamp, noe som vanligvis koster rundt 122.000 kroner per kamp.

Starmer forsvarte seg mot anklagene tidligere denne uken, og sa at han av sikkerhetsgrunner ikke kunne sitte på en vanlig plass under fotballkamper:

– Hvis jeg ikke tar imot en gjestfrihetsgave, kan jeg ikke gå på kamp. Du kan si «vel, det var uflaks», men å si at jeg aldri kan gå på Arsenal-kamp igjen fordi jeg ikke kan ta imot gjestfrihet, er å ta det litt langt.

