Visepresident Kamala Harris fikk inn betydelig mer i donasjoner enn Donald Trump i august, viser tall fra Federal Election Commission (FEC).

Harris’ kampanje samlet inn over 189 millioner dollar i august. Det er mer enn fire ganger så mye som de 44 millionene Trump-kampanjen klarte å få inn, skriver CNBC.

Tallene gjelder kun hovedkontoene for kandidatenes kampanjer og inkluderer ikke donasjoner til andre grener av kampanjen deres.

47 mill. på 24 timer

I begynnelsen av september kunngjorde Harris-kampanjen at de hadde fått inn totalt 361 millioner dollar i august fra donasjoner til kampanjen, Demokratenes nasjonalkomité (DNC) og tilknyttede innsamlingskomiteer, i det de kalte den «beste grasrotinnsamlingsmåneden i presidenthistorien.» Totalt har Harris' samlet inn over 615 millioner dollar siden visepresidenten ble utpekt som Demokratenes presidentkandidat.

Trump-kampanjen og deres innsamlingskomiteer fikk samlet inn rundt 130 millioner dollar i august.

– FOR SENT: Den republikanske presidentkandidaten Donald Trump ønsker ikke flere debatter mot Kamala Harris. Foto: Bloomberg

Disse tallene inkluderer imidlertid ikke donasjoner i september, hvor Harris-kampanjen blant annet fikk inn 47 millioner dollar i donasjoner fra nesten 600.000 givere i løpet av de 24 timene etter den første og kanskje eneste Harris-Trump-debatten.



Harris-kampanjen aksepterte lørdag en invitasjon fra CNN om en ny debatt 23. oktober, men Trump har så langt avvist dette.

– Jeg har gjort to. Det er for sent å gjøre en annen. Jeg vil gjerne, på mange måter, men det er for sent, sa den tidligere presidenten på valgmøte i North Carolina lørdag.

Les også Harris har tatt igjen Trump på økonomi Ny måling viser at Kamala Harris har tatt igjen Donald Trump i spørsmålet om hvem velgerne anser som best på økonomi.

Brukt dobbelt så mye på reklame

Harris-kampanjen har brukt vesentlig mer penger enn Trump på reklame på både TV og digitale plattformer. Demokratene brukte til sammen 258 millioner dollar i august, langt over de 121 millionene som Republikanerne brukte, skriver CNBC.

Harris-teamet avsluttet likevel august med 404 millioner dollar i kontanter, en tredjedel mer enn de 295 millionene som Trump-kampanjen meldte inn.



Trump-kampanjen forsikret imidlertid at deres donasjoner vil være tilstrekkelig for å fullføre løpet.

– Trump-Vance-kampanjen har momentum i den siste fasen av løpet, sier Trump-rådgiver Brian Hughes.

– Disse tallene fra august reflekterer den bevegelsen.