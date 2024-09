Bidragene fra den storslåtte pengeinnsamlingen i ballsalen på Cipriani Wall Street skal benyttes på annonsekampanjer fram mot valget 5. november.

Harris har samlet inn langt mer penger enn Republikanernes kandidat Donald Trump til bruk i valgkampen, men grupper utenfor hans organisasjon betaler for kostbare annonsekampanjer for å fremme hans kandidatur.

Harris understreket under søndagens arrangement at hun gjerne vil møte Trump til ny TV-debatt, noe han sier nei til.

– Det virker som om motstanderen min leter etter unnskyldninger. Jeg mener bestemt at det amerikanske folk, at velgerne fortjener at vi møtes en gang til før valgdagen, sa hun.

– Vi har mer å diskutere, la hun til.

Trump gjorde det ifølge meningsmålingene dårlig i den første TV-debatten og er i ettertid latterliggjort for den usanne påstanden om at migranter fra Haiti spiser folks hunder og katter i byen Springfield i Ohio.

(NTB)