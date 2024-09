Hvorfor vil Hegnar norsk næringsliv så vondt?

Debattinnlegg: Ane Breivik, leder i Unge Venstre

I Finansavisen lørdag 21. september fremstår Trygve Hegnar ute av stand til å erkjenne at eierlinjen på enkelte plan virker mot sin hensikt. Hegnars fornektelse er kun til skade for norsk økonomi.

At 80 prosent eierskap innenfor boligmarkedet presenteres som et såkalt «bevis på likhet», er i utgangspunktet en merkelig slutning å trekke. I Norge er boligformuen høy, men ujevnt fordelt. I dag er det et faktum at boligmarkedet er svært utilgjengelig for unge uten arv, kapital og foreldre i ryggen.

De ulike måtene vi favoriserer boligeiere på, gjennom blant annet rentefradraget, BSU og lav boligbeskatning, bidrar til å presse opp prisene. Det gjør boligmarkedet desto vanskeligere å komme inn på for de som står utenfor og banker på døren.

Alt tyder jo på at innretningen av den norske eierlinjen bidrar til å forsterke økonomiske ulikheter og hemme verdiskapingen

Skjevfordelingen oppmuntrer til å investere i bolig fremfor produktiv næringsvirksomhet. Kapital som kunne blitt brukt til å skape nye arbeidsplasser, bindes opp i fast eiendom. Ved å flytte skattebyrden vekk fra inntekter og arbeidsplasser, og over på boliger, kan vi frigjøre kapital til andre investeringer.

Ikke minst er bolig et treffsikkert skatteobjekt. All den tid borgerlig side har lansert skatteløfter som tilsvarer tosifrede milliardbeløp, er det ingen dum idé. Pengene som kreves for å dekke inn statsbudsjettet må jo hentes et sted.

Til slutt vil jeg si noe om sakligheten ved kommentaren til Hegnar. Det hadde vært et mer interessant utgangspunkt for debatt dersom han faktisk hadde forholdt seg til argumentene mine i stedet for sine egne fantasiforestillinger.

Det er selvsagt enklere for Hegnar å konstruere stråmenn eller oppfordre en meningsmotstander til «flere timer på lesesalen» dersom han ikke har noen gode argumenter på sin side. Alt tyder jo på at innretningen av den norske eierlinjen bidrar til å forsterke økonomiske ulikheter og hemme verdiskapingen.

Det er nok ikke særlig populært å utfordre et system som kommer de fleste av oss til gode. Jeg tror heller ikke endringer i sykelønnsordningen er en oppskrift på valgseier, for den saks skyld.

Like fullt trenger vi politikere som tør å adressere de grunnleggende, strukturelle endringene som må til for å sikre norsk økonomi sin levedyktighet. Noe annet vil være, for å bruke Hegnars eget ordvalg, et «selvmordsforsøk».

