Republikanernes presidentkandidat Donald Trump har vært klar på at Inflation Reduction Act (IRA) står for fall om han vinner høstens valg. Sittende energiminister Jennifer Granholm er like klar i sin advarsel mot å gå til dette skrittet.

ADVARER: USAs energiminister Jennifer Granholm. Foto: NTB

– Hvorfor skulle vi ønske å gi Kina fordelen igjen? Dette virker ikke bare som en ensidig avvæpning – vi vil knivstikke oss selv fordi det ville ha vært så dumt, sier hun i et intervju med Financial Times.

– Tsunami av investeringer

– Dette vil definitivt undergrave USAs energiuavhengighet. Fra et geopolitisk perspektiv er det superviktig at vi bidrar til å bryte den globale avhengigheten av kinesiske forsyningskjeder. Våre allierte ønsker ikke å være avhengige av én kilde for sine kritiske mineraler, solcellepaneler og batterier, fortsetter ministeren og viser naturligvis til Kina.

IRA ble vedtatt av et demokratisk flertall i Kongressen og signert av president Joe Biden i august 2022. Pakken på rundt 370 milliarder dollar i kreditter, lån og subsidier har ifølge Granholm utløst en «tsunami av investeringer» innen fornybar energi og nullutslippsteknologi.

Må vinne begge kamrene

Trump er ikke mye imponert, og hevder Bidens klimalovgivning har bidratt til å øke drivstoffkostnader – i det som blir et nøkkelbudskap i kampen med Demokratenes kandidat Kamala Harris om presidentvervet.

– Den setter oss faktisk tilbake, i stedet for å føre oss fremover. Og jeg vil trekke tilbake alle ubrukte midler under denne feilaktig navngitte loven, sa Trump ifølge avisen da han talte i New York tidligere i september, med henvisning til IRA.

Trump har videre avfeid klimaendringer som «bedrag», samtidig som han har lovet å reversere klimalover og øke USAs fossile produksjon.

Financial Times understreker at ethvert forsøk fra Trump på å oppheve IRA vil kreve ny lovgivning, og at Republikanerne derfor nesten helt sikkert må vinne både Senatet og Representantens Hus under valget i november.