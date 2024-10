Arbeiderpartiets vinglete innvandringspolitikk

Debattinnlegg: Mikkel Sibe, Akershus FpU

Torsdag 19. september møttes FrP og Arbeiderpartiet i Politisk kvarter på NRK. Det var vanskelig å forstå om Arbeiderpartiet i det hele tatt har lest vårt partiprogram før de gikk inn i NRK-studioet. Det eneste jeg fikk ut av hele debatten, er et desperat Arbeiderparti som gjør alt for å få tilbake velgere og med det prøver å sminke over egne feil.

For mens vi i FrP og FpU i årevis har oppfordret til en helhetlig og realistisk innvandringspolitikk, har Arbeiderpartiet hele veien hatt nærmest frislipp. Blant annet i 2015, da Arbeiderpartiet mente helhjertet at vi skulle ta imot 10.000 syrere, uten å ense eller på noen måte ha en plan for hvordan disse menneskene skulle bo eller bli integrert på en god måte.

FrP har hele veien snakket om asylmottak i tredje land og strengere asylpolitikk, slik at vi får mer kontroll på grensene og sikre god integrering. Dette enser ikke venstresiden å sette seg inn i, før lenge etter at alle andre har skjønt det. Det kan nesten virke som at det i Ap er viktigere med ideologi enn løsninger.

Det er ingen menneskerett å komme til Norge, men vi har et ansvar for å hjelpe og stå i solidaritet med folk i sine nærområder

Så burde det være helt grunnleggende at om du skal komme til Norge, må du forholde deg til de verdiene vi har i Norge og hvordan vi gjør ting her, og også få støtte til raskt og effektivt å komme i jobb og bidra i samfunnet, istedenfor å sitte fast i et Nav-fluepapir.

Arbeiderpartiet og venstresiden har vært med på å gjøre Norge til et av Europas mest attraktive og lukrative land å innvandre til, uten å ta hensyn til bærekraften i det norske velferdssystemet.

Prognosene viser at vi kan få opp mot 100.000 nye innbyggere innen 2030, og da sier det seg selv at måten vi nå gjør ting på ikke vil fungere og at vi må ta grep. Dagens politikk vil kun føre til at stadig flere lever på offentlige ytelser i stedet for å bli integrert og få varig arbeid for å bidra i velferdssamfunnet.

Det er ingen menneskerett å komme til Norge, men vi har et ansvar for å hjelpe og stå i solidaritet med folk i sine nærområder. Når arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) uttaler i NRK at «vi mistet kontrollen» på grensene i 2015, er det viktig å huske at det var nettopp Ap og venstresiden med KrF og Venstre på slep som gjorde at det ble sånn.

FpU står for en politikk der de som kommer til Norge skal integreres gjennom arbeid, og at innvandringen er bærekraftig for samfunnet. Arbeiderpartiets svake og ulne politikk er ikke løsningen.

